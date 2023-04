Keresztény önvédelem

2023. április 27. 10:03

Mint minden évben a nagyböjt idején, a kereszténység ellenes erők támadást hajtottak végre a hit és az erkölcsi tekintélyek ellen. Egy vezető újság kiadója és a legnagyobb külföldi tévéállomás is csatlakozott a Szent II. János Pál pápa pápa hírneve és tekintélye elleni példátlan támadáshoz, botrányos manipulációkat használva ehhez. Egyre erősödik a polgári szabadságjogok, a lelkiismereti szabadság, az emberi élet és méltóság, valamint államaink szuverenitása elleni támadás, melyeket egyrészt a nemzetek feletti szervezetek, másrészt egyes helyhatóságok jogsértő politikája korlátoz.

ordo iuris

Van azonban néhány sikerünk is a támadás visszaverésében. Az év első 3 hónapjában a különböző médiumok több mint 500 alkalommal idézték anyagainkat, nyilatkozatainkat. Az Intézet 11 elemzést és 14 jogi véleményt valamint álláspontot készített el. 3 törvényjavaslatot és további 3 törvényjavaslatra vonatkozó előzetes feltételezéseket tettünk közzé. Ez idő alatt 139 jogi segítségnyújtás iránti megkeresés érkezett hozzánk.

Bemutatunk néhányat a legfontosabb kérdések közül, amelyeket ebben a negyedévben foglalkoztunk.

Kiálltunk az igazságért és Szent II. János Pál pápa pápa jó híréért egy olyan petícióval, amelyet már több mint 65 000 ember írt alá Lengyelországban. Egyetemünk, a Collegium Intermarium közleményt adott ki ebben a témában. Támogattuk a pápa védelmében Lengyelország-szerte szervezett felvonulások és tüntetések szervezőit. Következetesen lepleztük le a manipulációkat, amelyek Szent II. János Pált rágalmazó kiadványokban jelentek meg.

Folytatjuk a korábban megkezdett eljárásokat Szent II. János Pál jónevének védelmében, többek között Robert Biedroń európai parlamenti képviselő ellen, aki most a "kiskorúak gyóntatásának tilalmát" szorgalmazza. Jogi nyilatkozatot tettünk közzé, amely szerint ez az alkotmányos vallásszabadság és a szülői jogok kirívó megsértése lenne.

A Covid-19 járvány idején történt szabadságsértések miatt törvényjavaslatot készítettünk a lelkiismereti szabadság Alkotmányban foglalt garanciájának végrehajtásáról. Ott javaslatok találhatók a kórházlelkészi lelkipásztori jog érvényesülésének biztosítására, illetve olyan megoldások, amelyek megakadályozzák a templomok elhamarkodott bezárását a jövőben.

Úgy döntöttünk, hogy minden hívőnek biztosítunk egy eszközt, amellyel megvédheti jogait. Elkészítettük a „Katolikusok Vademecum”-át, amely egy internetes portál jogi tanácsokkal minden olyan hívő számára, akinek jogai sérülnek. Van ott többek között útmutató a vallási szimbólumok és istentiszteleti helyek elleni támadások szemtanúi számára, útmutató a munkahelyi lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint útmutatók szülőknek és tanároknak az oktatási rendszerben őket megillető jogaikról.

Márciusban ügyvédeink segítettek az Aborcyjny Dream Team egyik hírességének az abortuszban való illegális segítségnyújtás miatti elsőfokú elmarasztalásban, aki nyilvánosan azzal dicsekszik, hogy Lengyelországban illegális abortusztablettákat terjeszt. A varsói bíróság nyolc hónap szabadságkorlátozásra ítélte az abortuszaktivistát.

Januárban kihirdették a Legfelsőbb Bíróság újabb, ötödik ítéletét, amely megerősítette, hogy az életet támogatóknak joguk van megmutatni az abortusz valódi arcát piketteik és demonstrációik keretében. Ennek eredményeként az egymást követő alsóbb fokú bíróságok a Legfelsőbb Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlatára hivatkozva felmentik a pro-lifereket.

Továbbra is harcolunk a gender ideológia offenzívája ellen. Válaszul a Poznań város 2030-as oktatáspolitikája projektre, amely a genderelmélet feltételezéseire hivatkozik a poznańi oktatási rendszer stratégiai prioritásainak meghatározásakor, jogi elemzést készítettünk a poznańi tanácsosok és a vajda számára, amelyben megkértük, hogy akadályozza meg ezt a kezdeményezést.

Felfedtük az ENSZ Oktatási Csúcstalálkozójának megállapításait is a „gendertransformative education” – azaz a szexuális nevelés – koncepciójáról, mely teljes mértékben elutasítja a nőkre és férfiakra való felosztást, s melynek megvalósítását... 2 éves kortól kell elkezdeni.

Az Isztambuli Egyezmény az egyetlen olyan nemzetközi jogi aktus, amely kötelező erejű Lengyelországra nézve, és a nyilvánvaló biológiai tényeket tagadó utalásokat tartalmaz a „gender” fogalmára. Továbbra is nyomást gyakorolunk a lengyel hatóságokra, hogy mondják fel az egyezményt. Az Alkotmánybíróságnak meg kell vizsgálnia az Isztambuli Egyezmény lengyel alkotmánynak való megfelelésének felülvizsgálatára irányuló kérelmünket. Elkötelezettségünknek köszönhetően egy "bírósági baráti" véleményt sikerült beszereznünk prof. Eugene Kontorovichtől – ő egy alkotmányos és nemzetközi jogra szakosodott amerikai-izraeli jogász, akinek jogi érvei hozzájárultak ahhoz, hogy Izrael elutasítsa az Isztambuli Egyezményt. Korábban az Ordo Iuris véleményét is benyújtottuk a Törvényszékhez.

Ugyanakkor figyelemmel kísérjük az Európai Unióban tett lépéseket, amelynek tisztségviselői az egész Unió nevében ránk akarják kénszeríteni az Isztambuli Egyezményt, hogy az minden tagállamra nézve kötelező legyen. Az ezzel kapcsolatos memorandumunkat elküldtük az Európai Parlament képviselőinek.

Az Európai Bizottság rendelettervezetet dolgozott ki, amely bevezeti az uniós országok számára a szülői döntések kölcsönös elismerésének kötelezettségét. Ha a rendeletet elfogadják, a tagállamok kötelesek lesznek elismerni, hogy a gyermek szülei azonos neműek is lehetnek. A tervezetről elemzést készítettünk az Európai Bizottság és a lengyel kormány számára, amely szerint a rendelettervezet sérti az EU-szerződéseket és túllépi a Bizottságra ruházott hatásköröket, és hangsúlyozzuk, hogy ez a veszélyes tervezet nagy lépést jelent az "azonos neműek házasságának" és az azonos nemű párok általi örökbefogadásnak az elfogadásában.

Az Egészségügyi Világszervezet továbbra is dolgozik az ún világjárvány elleni egyezményen. Márciusban az Ordo Iuris részt vett a parlamenti csoport ülésén, ahol bemutattuk a WHO februárban elfogadott világjárvány elleni egyezmény tervezetének elemzését, és rávilágítottunk a végrehajtással kapcsolatos kockázatokra és kétségekre. Elemzést készítettünk az Európai Bizottság által elfogadott globális egészségügyi stratégiáról is. Ebben a dokumentumban is szó esik a „globális vezető szereplő” bevezetésének szükségességéről az egészségügy területén, rámutatva az Egészségügyi Világszervezetre, mint globális vezető szereplőre ezen a területen. A stratégia utalt arra is, hogy az egész Európai Unióban biztosítani kell az abortuszhoz való hozzáférést, és megemlítette a „gender transformative education” bevezetésének szükségességét.

Januárban hirdette ki ítéletét az Emberi Jogok Európai Bíróságának strasbourgi nagykamarája a híres Fedotova vs. Oroszország ügyben, amelyben az EJEB bírái elismerték, hogy az Európa Tanács államainak kötelessége "jogilag elismerni és megvédeni az azonos neműek párkapcsolatait". Az EJEB ítéletének elemzése során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ítélet valamennyi európai államot érintheti, az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyetlen rendelkezése sem tartalmaz utalást az azonos neműek kapcsolatának intézményesítési kötelezettségéről, s az EJEE 12. cikke a „férfiak és nők házasságkötési jogáról” szól.

Elkészítettünk egy jogi elemzést, amelyben bemutattuk, hogy az Európa Tanács, az Európai Unió és az ENSZ szervei hogyan teremtenek új „emberi jogokat”, amelyek soha nem szerepeltek bennük.

És amelyekhez az államok soha nem járultak hozzá kifejezett módon.



Az elemzésben jelezzük, mit tehetnek a tagállami hatóságok annak érdekében, hogy megakadályozzák az „emberi jogok” új értelmezésének rájuk kényszerítését.

A nemzetközi színtéren való hatékonyságunkra már felfigyeltek olyan globális óriás tömörülések, mint az ILGA (Nemzetközi Leszbikus és Meleg Szövetség), amely 90 ország több mint 600 szervezetét tömöríti, a Planned Parenthood, amely több száz abortuszklinikát működtet, és a Center for Reproductive Rights Alapítvány, amely 30 éve áll a globális abortuszmozgalom mögött. E szervezetek képviselői összefogtak az Ordo Iuris Intézet elleni harcban, és levelet küldtek az Európai Bizottság tagjainak, amelyben felszólították, hogy ne engedjék az Ordo Iuris képviselőinek részvételét az uniós források lengyelországi elköltését ellenőrző bizottságok ülésein, azt állítva, hogy élet- és családvédelmünk „közvetlenül az uniós értékekkel szemben áll”. Mi sikeresen visszavertük ezt a támadást.





Jerzy Kwa¶niewski – newsweek



Az év elején be kellett avatkoznunk egy egészen a közelmúltig kizárólag tudományos-fantasztikusnak tűnő ügybe. Miután a média szerte a világon terjesztette egy mesterséges méhben élő embereket előállító gyár vizualizációját, az ukrán parlamentben törvényjavaslatot nyújtottak be, amely lehetővé teszi ennek a félelmetes, futurisztikus jövőképnek a megvalósítását. Az esetről ukrajnai barátaink tájékoztattak. Mint kiderült, a törvényjavaslatot a parlament elé terjesztő ukrajnai kormánypárt politikusai azzal érveltek, hogy a törvény elfogadása feltétele Ukrajna európai uniós csatlakozásának. Ezért partnereink felkérésére jogi szakvéleményt készítettünk, amelyben kimutattuk, hogy egyetlen uniós jogszabály sem ír elő kötelezettséget a béranyaság vagy az ektogenezis legalizálására. Nincsenek jogszabályi alapok arra kifolyólag, hogy a tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a béranyaság vagy az ektogenezis bármilyen formában történő legalizálására.

Az emberi méltóság, az élet, a család és a szabadság védelméért folytatott küzdelem folytatódik.

Jerzy Kwa¶niewski

Ordo Iuris

Ordos Iuris