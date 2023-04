Csaknem kilencvenhatezer diák jelentkezett idén középiskolába

2023. április 27. 11:35

Az idén csaknem kilencvenhatezer tanuló: 82 600 nyolcadik, 7 800 hatodik és 5 300 negyedik évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az általános középfokú felvételi eljárásban a nyolcadikosok mintegy 97 százaléka - 80 236 tanuló - nyert felvételt valamely középiskolába.



A felvettek majdnem háromnegyede az első helyen, több mint 90 százalékuk pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait. A tanulók közül 34 375-en technikumba, 27 863-an gimnáziumba, míg csaknem 15 ezren szakképző iskolába nyertek felvételt. 1 745-en szakgimnáziumokban, 1 044-en szakiskolákban, 282-en pedig készségfejlesztő iskolákban tanulhatnak tovább.



A hat évfolyamos gimnáziumokba 4 624, míg a nyolc évfolyamosokba 3 262 diák jutott be - írták.



A középfokú iskolák péntekig értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról; ezzel véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.



Azon tanulók számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, május 8-án rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.



Az ezt segítő keresőprogram már elérhető az OH honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/rendkivuli_felveteli_eljaras_ures_ferohelyek_2023 weboldalon. Az eljárásban érintett 2 452 diák a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhet - olvasható a hivatal tájékoztatójában.



MTI