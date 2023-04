Budapesten ülésezik a Türk Világ Múzeumainak Fóruma

2023. április 27. 12:11

A budapesti Néprajzi Múzeumban tartja soros ülését csütörtökön a Türk Világ Múzeumainak Fóruma, tisztelegve a száz éve született Diószegi Vilmos orientalista emléke előtt is.

Köszöntőjében Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója felidézte, hogy intézménye százötven éves története során egészen mostanáig soha nem működhetett saját igényei szerint tervezett épületben.



A múzeum 2021-ben költözött ki az Igazságügyi palotából, ekkor mintegy 225 ezer műtárgyat, több millió oldalnyi dokumentumot, több 100 ezer fényképet kellett átköltöztetni, köztük számtalan igen érzékeny tárgyat, például üvegnegatívokat, hímes tojásokat - emlékeztetett.



Mint kiemelte, a gondos előkészítésnek és csomagolásnak, a QR kódos nyilvántartásnak és a pontos logisztikai tervezésnek köszönhetően a költözés során csupán ezrelékekben volt mérhető a veszteség, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jó eredmény.



Kemecsi Lajos elmondása szerint a Néprajzi Múzeum 11 ezer négyzetméternyi raktárterületet kapott a frissen felépített Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban (OMRRK), négy földalatti szinten. Ilyen méretű és felszereltségű múzeumi raktárbázis Európában jelenleg csak Londonban és Szentpéterváron található - hangsúlyozta.



Mint hozzátette, 2022-ben a Néprajzi Múzeum elfoglalhatta a Liget Budapest projekt keretében felépült, 30 ezer négyzetméteres, új otthonát is, ahová nem egészen egy év alatt már 360 ezren látogattak el.



Az épületben most többek között a Megérkeztünk című nyitókiállítás, mellette a Zoom című állandó tárlat, illetve a kétszer negyven méter hosszan kialakított kerámiatér látható, a legnagyobb érdeklődés azonban a 3000 négyzetméteren jövőre nyíló állandó kiállítást övezi - közölte.



A főigazgató elmondása szerint az állandó kiállítás tervei és szövegei már készen vannak, hamarosan kezdődik a megépítése, 2023 végére pedig megvalósul az épületben a gyermek- és ifjúsági múzeum kialakítása is.



Kemecsi Lajos kiemelte, hogy a Néprajzi Múzeum a magyar vonatkozású gyűjtemények mellett hatalmas nemzetközi kollekciót is őriz és gyarapít. Ebből mintegy 7500 tárgy kapcsolódik a nyelvi vagy kulturális értelemben rokon népekhez, ez Oroszországon kívül a legnagyobb európai kollekció.



Óvári János, a türk államok budapesti képviseletének vezetője szintén méltatta a Néprajzi Múzeum otthonát, elmondása szerint az intézmény mind a forma, mind a funkciók tekintetében csodálatos épületbe költözhetett.



A nagykövet a magyar turkológia történetére visszatekintve szót ejtett Diószegi Vilmos munkásságáról, majd mások mellett kiemelte a török múzeumi élet megteremtésében nagy szerepet vállaló Mészáros Gyula turkológus tevékenységét is, aki Kemál Atatürk tudományos tanácsadójaként dolgozott, kezdeményezve az Ankarai Néprajzi Múzeum megalapítását is.



Sirin Melikova, a Türksoy Múzeumok Egyesületének soros elnöke emlékeztetett arra, hogy a türk népeket szoros szálak és közös értékek kötik össze, fordítás nélkül megértik egymás nyelveit is.



Az azerbajdzsáni szakember szót ejtett Diószegi Vilmosról is, a sámánizmus elismert kutatójaként méltatva a száz éve született magyar etnográfust.



Mint emlékeztetett, Magyarország hosszú idő óta szoros és baráti kapcsolatokat ápol a türk népekkel, ahogy a Néprajzi Múzeum és a türk világ kapcsolata is nagy hagyományra tekint vissza.



A Türk Világ Múzeumainak Fórumán a résztvevők bejárják és megismerik a Néprajzi Múzeum épületét és kiállításait, majd megvitatják a türk világ múzeumainak aktuális tevékenységeit, tapasztalatait, pénteken pedig látogatást tesznek az OMRRK-ban is.

MTI