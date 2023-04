Kétnapos tisztújító kongresszust tart az RMDSZ Temesvárt

2023. április 27. 21:20

Kétnapos, 16. tisztújító kongresszusát tartja pénteken és szombaton a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Temesváron.

A szövetség legfőbb döntéshozó testülete az MTI-hez eljuttatott program szerint a pénteki köszöntőbeszédek után szombaton délelőtt meghallgatja és megvitatja Kelemen Hunor elnök beszámolóját, majd programbeszédét. Ezt követően elnökválasztást tart, a tisztségre a jelenlegi szövetségi elnök az egyetlen jelölt.



A kongresszus keretében bemutatják és elfogadják az RMDSZ-nek a 2023-2030 időszakra vonatkozó programját. A Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) pénteki ülésén elhangzott ismertető szerint ennek három sarokköve van: a tavalyi népszámlálás eredményei, a kormányzati szerep és a 2024-es romániai választási év.



A tervek szerint egy, a romániai magyar romák integrációjára vonatkozó dokumentumot is megvitatnak, amely egy jövőbeli stratégia alapja. Utóbbit a romániai magyar társadalomkutatók is szorgalmazzák egy ideje.



A szövetség bejelentése szerint a meghívottak közül csütörtökig többek között Nicolae Ionel Ciuca, Románia miniszterelnöke, a román kormánykoalíciót vezető Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Marcel Ciolacu, a képviselőház és a szintén kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke jelezte jelenlétét. Klaus Iohannis államelnököt Catalina Galer államtanácsos képviseli.



A sajtóanyag szerint a magyarországi és a Kárpát-medencei magyar pártok részéről Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Orban Dusan, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke jelezte részvételét.



Több romániai kisebbségi szervezet vezetője, és Dominic Fritz, Temesvár ellenzéki, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben megválasztott polgármestere is jelen lesz - közölte az RMDSZ.



MTI