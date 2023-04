Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet

2023. április 28. 08:59

A hideg légtömeg fokozatosan távolodik, pénteken pedig egy melegfront éri el a Kárpát-medencét.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, emellett északkeleten is lehetnek felhősebb körzetek. A legtöbb napsütés az ország délkeleti, keleti harmadán várható, főként arrafelé gomolyfelhők is képződnek. Délután főként nyugaton, az esti, késő esti órákban már a középső tájakon is előfordulhat gyenge eső, zápor. A déli, délkeleti szelet főként a Dunántúlon élénk, északnyugaton helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére többnyire 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

met.hu