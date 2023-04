Az EU adjon pénzt az uniós határok védelmére

2023. április 28. 14:18

Az idén a határvédelmi kiadások meghaladhatják a 650 milliárd forintot, azonban Brüsszel ennek alig több mint 1 százalékát térítette meg 2015 óta - jelentette ki Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása (ECOFIN) előtt Stockholmban a Pénzügyminisztérium pénteken kiadott közleménye szerint.

A magyar tárcavezető elmondta: várjuk a Bizottság válaszát, hogy mikor és miként segíti a schengeni határokat védő tagországokat az egyre növekvő migrációs terhek finanszírozásában.



Az ECOFIN ülést a soros elnökséget ellátó Svédország fővárosában, Stockholmban tartják: az Európa előtt álló gazdasági kihívásokról tárgyaltunk - mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy az egyik ilyen kihívás az infláció.



A pénzügyminiszter kiemelte: a háború és a szankciók elszálló energiaárakat okoztak, amely az inflációt is az egekbe emelte egész Európában. A kormány a jegybankkal együttműködve aktívan cselekszik az infláció letöréséért: célunk, hogy év végére egy számjegyűre csökkentsük a pénzromlást. Ezt úgy kell elérnünk, hogy a magyar gazdaságot megvédjük a recessziótól, megőrizzük a munkahelyeket - szögezte le.



Varga Mihály közölte: az ülés másik kiemelt témája a költségvetések egyensúlya. Ezzel kapcsolatban kifejtette: a veszélyek korát éljük, a COVID-járvány után háborús és szankciós válság sújtja Európát. A tagállamok jelentős forrásokat fordítottak a védekezésre, amely minden országban felhajtotta a költségvetési hiányt és államadósság szintjét. Ugyanakkor, mint mondta, fegyelmezett gazdálkodással vissza kell térnünk az egyensúlyi pályára.



Magyarország jó úton jár: tavaly a vártnál nagyobb mértékben csökkentettük az államadósságot, idén 70 százalék alá javítjuk az arányát, míg az uniós átlag jelenleg 84 százalék. A költségvetési hiány csökkentését is folytatjuk, jövőre visszatérünk a 3 százalék alatti deficithez. Azzal számolunk, hogy jövőre javuló egyensúlyi mutatók mellett térünk vissza a magas ütemű növekedési pályára - jegyezte meg a tárcavezető.



Varga Mihály kitért arra is, hogy a magyar költségvetés állja a sarat, de a magyar érdek megkívánja, hogy felhívja a figyelmet egy egyre növekvő kiadásra, az illegális migráció megállítására, a határok védelmére fordított összegre. Úgy fogalmazott: nem kívánunk lemondani arról, hogy ezeket a költségeket az unióval megtéríttessük. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Brüsszel még a helyreállítási forrásokat is visszatartja, akkor elmondható, hogy az Európai Bizottság jelentős összegek kifizetésével adós Magyarországnak.

MTI