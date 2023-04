Fico is lebuktatta a hazug NATO-főtitkárt

2023. április 28. 16:13

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár minap tett kijelentésére, miszerint Ukrajna-NATO tagságát az észak-atlanti szövetség minden tagországa üdvözli, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is furcsállva reagált a sokatmondó "Micsoda?" szavakkal - mondta Robert Fico korábbi többszörös szlovák miniszterelnök, aki hozzátette: ilyen állításra a NATO-főtitkárnak Szlovákia részéről sem volt meghatalmazása, mivel Ukrajna NATO-tagsága nem a béke garanciája, hanem a harmadik világháborúé.

Robert Fico, a szlovák parlament legerősebb ellenzéki pártjának, az Iránynak (Smer-SD) az elnöke, korábbi többszörös miniszterelnök a Facebookon nyilvánosságra hozott videóbejegyzésében pénteken kifejtette: elsőként a magyar kormányfő, Orbán Viktor szólalt meg, a sokatmondó "Micsoda?" szavakkal.



Fico hozzátette, hogy "ugyan Stoltenberg valamit mondott Magyarország nevében is, de erről Magyarországgal senki nem beszélt".



A szlovák politikus megjegyezte: Szlovákiában semmiféle diskurzus nem zajlott Ukrajna NATO-tagságával összefüggésben, s erre nem is kerülhetett volna sor, hiszen a jelenlegi pozsonyi kormányzat egy parlamenti bizalmi szavazáson decemberben megbukott, s ügyvezető kabinetként az alkotmány szerint nincs jogosultsága döntéshozásra lényeges külpolitikai kérdésekben sem.



"De Stoltenberg, ismerve (Eduard) Heger (kormányfő) és (Zuzana) Caputová (államfő) szolgai karakterét, nem volt rest, és azonnal Szlovákia nevében beszélt, holott erre semmiféle joga nem volt" - hangsúlyozta Robert Fico. Hozzáfűzte: mivel a szlovák kormányfő és államfő erre "mint mindig kínosan nem reagál, és egyetért", ők (a Smer-SD) kimondják: amennyiben a leendő kormány részét képezik, soha nem értenek majd egyet Ukrajna NATO-tagságával.



"A NATO-nak, szerencsére, Ukrajna csatlakozásához a mi egyetértésünkre is szüksége van, ezért élni fogunk a vétójogunkkal" - szögezte le Robert Fico. Kijelentette, hogy huzamosabb ideje világos a kérdéssel kapcsolatos álláspontjuk, amely szerint Ukrajna NATO-tagsága nem a biztonság és a béke garanciája, hanem a harmadik világháború záloga. "Köszönjük, ebből nem kérünk" - tette hozzá Robert Fico.



A politikus leszögezte: Ukrajna NATO-tagsága nem a biztonság és a béke garanciája, hanem a harmadik világháború záloga.



Robert Fico pártját néhány hónappal a Szlovákiában szeptemberben esedékes előrehozott parlamenti választások előtt rendszerint a legnagyobb támogatást élvezőnek mérik a közvélemény-kutatások. A szlovák politikus az ország történetében a leghosszabb ideig volt kormányfő.



MTI