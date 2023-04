Életfogytiglanra szigorították a hazaárulás büntetését Oroszországban

2023. április 28. 19:47

Húsz évről életfogytiglanra emelkedik a hazaárulás címén kiszabható szabadságvesztés mértéke Oroszországban egy Vlagyimir Putyin orosz elnök által aláírt, pénteken közzétett törvénymódosítás értelmében.

A módosítások a büntető törvénykönyv 275., a hazaárulás büntetését tárgyaló cikkét érintik, amely ebbe a kategóriába a kémkedést, az államtitkok külföldieknek való kiadását, az ellenséghez való átállást, valamint az Oroszország elleni tevékenységhez nyújtott pénzügyi, logisztikai, tanácsadói vagy egyéb segítségnyújtást sorolja. Korábban ezek a bűncselekmények 20 évig terjedő börtönbüntetéssel voltak büntethetők.



Putyin jóváhagyása nyomán szigorodik a felforgató és a terrorcselekmények miatti büntetőjogi felelősségre vonás is. A diverzió szervezésért mostantól 15 helyett akár 20 évi szabadságvesztés járhat, és terrorcselekményért is 15 helyett 20 év szabható ki.



A terrorszervezethez tartozás a jelenlegi öt-tíz év helyett tíz és tizenöt év közötti szabadságvesztéssel büntethető, a terrorista tevékenységek segítése esetében pedig a beszervezés vagy a terrorista bűncselekményekben való részvétel minimális büntetése ötről hét évre emelkedett.



Az elnök aláírta azt a törvényt is, amely szerint megfosztható a szerzett orosz állampolgárságától az az ember, aki veszélyezteti a nemzetbiztonságot, rágalmakat terjeszt a hadseregről, valamint terrorista vagy szélsőséges tevékenységet folytat. A retorzió hatvan törvénycikk közül bármely megsértése esetén alkalmazható.



Egy új jogszabály értelmében 300 ezertől egymillió rubelig terjedő bírsággal vagy öt évi szabadságvesztéssel sújthatók azok, akik "olyan nemzetközi szervezetek határozatainak végrehajtásában működnek közre, amelyeknek Oroszország nem részese", valamint azok, akik orosz katonák vagy tisztviselők büntetőjogi felelősségre vonásáról szóló határozatok végrehajtásában vesznek részt.



MTI