Kreml: Moldova a Romániába való beolvadás felé sodródik

2023. április 28. 20:01

Moldova a ruszofóbia, szuverenitásának feladása és a Romániába való beolvadás felé sodródik - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Peszkov arra reagált, hogy Dorin Recean moldovai miniszterelnök csütörtökön a TV8-nak nyilatkozva közölte: néhány orosz politikusnak, köztük Vlagyimir Putyin elnöknek megtiltották a belépést Moldovába.



"Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi moldovai vezetés gyorsan sodródik a jól ismert ruszofóbia felé, mert valamilyen okból (.) az európai integráció iránti vágyukat a ruszofóbia megerősödésével azonosítják. Úgy gondolják, hogy az európai integráció abszolút kötelező velejárójának kell lennie Oroszország és minden oroszbarát megnyilvánulás gyűlölésének - mondta a szóvivő.



"Ez egy olyan ország, amely most gyorsan megpróbál barátságtalanná válni velünk. Csak sajnálni lehet ezt" - tette hozzá.



Hangot adott azon álláspontjának, miszerint a moldovai hatóságok intézkedései "nincsenek különösebben összhangban a társadalomban uralkodó érzelmekkel", és hogy ezért is vannak tüntetések Moldovában.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a Telegram-csatornáján pénteken Putyin tilalmi listára vételéről azt írta: Oroszország nem látja értelmét tárgyalni a jelenlegi moldovai hatóságokkal.



"A helyi főnökök eladták az országot Romániának, hazaárulóvá váltak. És nincs értelme semmiről beszélni velük. Hagyjuk, hogy a nép számoljon el velük. És végre eldöntse, hogy kik ők: moldovaiak vagy románok" - írta.



Hangsúlyozta hogy "a receanoknak és a sanduknak" tiszteletben kell tartaniuk a (szakadár) Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság szuverenitását, hozzátéve, hogy most senki nem készül Moldovába, "de lehet, hogy valamikor később igen".



Peszkov megértéséről biztosította Medvegyevet azon állításával kapcsolatban, miszerint Moldova mint ország tulajdonképpen megszűnik létezni. Kitérve arra, hogy az országban nemrégiben hivatalosan románra nevezték át a korábban moldovaiként emlegetett nyelvet, a Kreml szóvivője kijelentette: "már megsemmisítették a nyelvüket, már nem nevezik moldovai nyelvnek. Látjuk a sodródást a Románia általi bekebelezés felé, látjuk a saját szuverenitásuk szándékos csorbítására irányuló lépéseket."



Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője pénteken a Pervij Kanal tévécsatornán "szörnyű döntésnek" minősítette, hogy a moldovai kormány megtiltotta az Oroszország és a posztszovjet térség több más országa által a nácizmus felett aratott győzelem jelképének tekintett Szent György-szalag viselését. A szóvivő szerint szalagot nem lehet "elválasztani a győzelem, a Nagy Honvédő Háború és a második világháború történetétől".



A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a tilalomról szóló határozatot tavaly év elején fogadta el a moldovai parlament, majd Maia Sandu elnök. A jelkép viseléséért, felmutatásáért vagy terjesztéséért magánszemélyekre 4500-9000 lej (250-500 dollár) bírságot szabhatnak ki. Idén áprilisban a moldovai alkotmánybíróság egy ellenzéki beadványra válaszul úgy döntött, hogy a Szent György-szalag viselésének tilalma jogszerű, ám büntetést csak abban az esetben lehet kiszabni, ha a bűnüldöző szervek bebizonyítják, hogy a jelképet bűnös célra használták.



A moldovai hatóságok április 17-én megtiltották Rusztam Minnihanovnak, az oroszországi Tatárföld vezetőjének az országba való belépést. Két nappal később a moldovai külügyminisztérium kiutasított egy orosz diplomatát, két másiktól pedig elvette a repülőtérre szóló különleges belépőjét, az indoklás szerint azért, mert Minnihanov érkezése után megsértették "a chisinaui repülőtéren érvényes magatartási szabályokat".



Kedden Moldova moszkvai nagykövetévek az orosz külügyminisztériumban közölték, hogy az általa vezetett misszió egyik alkalmazottját nemkívánatos személynek nyilvánították. Több, meg nem nevezett moldovai tisztviselőt eltiltottak az oroszországi belépéstől "rendszeres oroszellenes kijelentések és Chisinaunak az EU szankciós listáihoz való csatlakozása" miatt. A Kommerszant című orosz gazdasági lap úgy értesült, hogy a tiltólistára felkerült Ana Revenco moldovai belügyminiszter, valamint Oazu Nantoi, Olesa Stamati és Lilian Carp parlamenti képviselők.

MTI