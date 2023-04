AM: Irányváltásra bírtuk Brüsszelt

2023. április 28. 21:10

„Az Európai Bizottság végül meghallotta a magyar gazdák kéréseit, erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók. Megszületett az uniós szintű megállapodás az ukrán gabonaimport tilalom ügyében" - jelentette be Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter.

Az Agrárminisztérium pénteki közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, Brüsszel engedett az öt tagállam, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia nyomásának, elismerte a régióban kialakult piaci helyzet súlyosságát, és a gyakorlatban egy rendkívüli védintézkedés alkalmazásával lehetővé teszi több mezőgazdasági termék Ukrajnából e tagállamok területére történő behozatalának tilalmát egészen addig, amíg a jelenlegi rendkívüli piaci helyzet fennáll.



A megállapodás négy termékre, a búzára, kukoricára, napraforgómagra és repcemagra terjed ki, e termékek Magyarországra történő behozatala tehát a jövőben is tilos lesz Magyarország területére. A hazai importtilalomra vonatkozó szabályozás akkor kerül kivezetésre, amikor a Brüsszel által bevezetendő intézkedés kezdődik, így fenntartható a behozatali tilalom folyamatossága - írták.



"Megerősítették számunkra, hogy az Európai Bizottság 100 millió euró összegben rendkívüli támogatást is javasol a határmenti tagállamok gazdáinak, amelyet az öt tagország között osztanának szét arányosan. Magyarországnak sikerült irányváltásra bírnia Brüsszelt", húzta alá a miniszter.



Nagy István leszögezte, a piaci zavarok akkor oldódnak meg, ha az ukrán gabona ismét a hagyományos útvonalakon tud eljutni célországaiba, Afrikába és a Közel-Keletre, ezt Magyarország továbbra is támogatja. "Ugyanakkor hazánk mindent megtesz azért, hogy az ország minőségi élelmiszerekkel való ellátása biztosított legyen. A magyar családok asztalára csak jó minőségű, szigorúan ellenőrzött, biztonságos élelmiszerek kerülhetnek, ebből nem engedünk", fogalmazott a tárcavezető.



Hozzáfűzte, a magyar kormány mindig a magyar gazdák mellett áll, ebben a helyzetben is csak olyan megállapodásra volt nyitott, amely garantálja az ő érdekeiket - áll az AM közleményében.



MTI