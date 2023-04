Klampár Tibor 70 éves

2023. április 29. 09:25

Vasárnap ünnepli hetvenedik születésnapját Klampár Tibor kétszeres világbajnok, olimpiai negyedik helyezett, világkupa-győztes asztaliteniszező.

"Nem szoktam mérleget készíteni, még a kerek évfordulóknál sem, mert mindig a pillanatnak élek. Mondhatom, hogy elégedett vagyok az eddigi életemmel, leszámítva az utóbbi öt évet, amikor megsokasodtak a problémák, és ez nem tesz jót az állapotomnak, mert lelkizős vagyok" - mondta az MTI-nek Klampár Tibor.



Hozzátette: nagyon jó, hogy edzősködhet, mert szereti csinálni, bár vannak zavaró körülmények.



"Tavaly egy iráni légiós átverése miatt vették el tőlünk a bajnoki címet, és most is gond van valakinek a versenyengedélyével. Jó lenne csak az asztalitenisszel foglalkozni!" - magyarázta a Celldömölk csapatának mestere.



Arra a kérdésre, hogy mit tekint pályafutása csúcsának, Klampár Tibor habozás nélkül a phenjani világbajnokságot nevezte meg.



"Az 1979-es világbajnokságon kétszer is legyőztük Kínát, először a csoportban, majd utána a döntőben is" - elevenítette fel az akkori sajtóban "phenjani csodaként" emlegetett csapatvilágbajnoki győzelmet.



Bár erről nem beszélt, bizonyára az volt Klampár Tibor legkedvesebb születésnapja, ugyanis éppen április 30-án került fel a magyar válogatott a világ asztaliteniszének képzeletbeli trónjára. A Mr. Csuklónak is nevezett klasszis 26. születésnapját pedig este egy hatalmas teremben száznál is több ember ünnepelte meg.



"A másik csúcspont az 1988-as szöuli olimpia, ahol először szerepelt a programban az asztalitenisz. Harmincöt évesen bejutottam a négy közé, ám akkor, a többi versennyel ellentétben, a harmadik helyért is játszani kellett, és én kikaptam, nem állhattam fel a dobogóra. Ha ott bronzérmes vagyok, ma kapnék olimpiai járadékot, ami nagy segítség lenne, helyrehozná az életemet. Az egyik csúcspont tehát egyben nagy csalódás is az életemben" - fogalmazott keserűen.



Klampár Tibor a sok hányattatás, őt ért igazságtalanság és több évet kitevő eltiltás ellenére ma is imádja a sportágát.



"Úgy érzem, tudnék többet is segíteni szeretett sportágamnak... Az asztalitenisz szerelmese vagyok, amíg élek és lábra bírok állni, nem tudom abbahagyni" - hangsúlyozta.



Világbajnok csapattársa, Gergely Gábor a következőképpen jellemezte Klampár Tibort:



"Egy meg nem értett zseni, akibe beleszorult legalább még két-három világbajnoki cím, amit nem saját hibájából nem nyert meg."



