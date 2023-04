A Nyírség térségében erős széllökések is lehetnek

2023. április 29. 19:10

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, az erőteljessé váló gomolyfelhő-képződésből szombaton a Dunántúlon, vasárnap napközben a Dunától keletre fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Szombaton néhol erősebb zivatarcella is lehet. Éjszaka általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a csapadékgócok számossága csökken, zivatar az idő előrehaladtával egyre kevésbé valószínű. Az északira, északnyugatira forduló szél éjjel a Dunántúlon már megélénkülhet, vasárnap napközben már másutt is többfelé élénk, a Dunántúlon és a Zemplén, valamint a Nyírség térségében erős széllökések is lehetnek. Ugyanakkor zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, a kevésbé felhős, szélcsendes nyírségi részeken azonban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 19, 20 fok körül alakul.

MTI