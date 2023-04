Labdarúgó NB I - Egy pontot szerzett Kisvárdán a Honvéd

2023. április 29. 19:33

A kiesés elkerüléséért küzdő Honvéd 2-2-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján.

A házigazda együttesnek ez volt sorozatban a kilencedik nyeretlenül megvívott mérkőzése az élvonalban, s maradt a tabella hetedik helyén.



A kiesést jelentő, 11. pozíciót elfoglaló fővárosi csapat egymás után harmadszor nem tudott nyerni az NB I-ben, de ezzel az egy ponttal közelebb férkőzött az előtte 10. Fehérvárhoz, amely vasárnap Debrecenben szerepel majd.

NB I, 29. forduló:

Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd 2-2 (1-1)

----------------------------------------------

Kisvárda, 2420 néző, v: Csonka

gólszerzők: Mesanovic (28., 65.), illetve Lukic (32.), Kerezsi (80.)

sárga lap: Gomis (23.), Lukic (76.), Mitrovic (89.)

Kisvárda:

---------

Hindrich - Hej, Kovacic, Jovicic, Alic (Vida, 87.) - Melnyik, Karabeljov - Spasic (Ilievski, 85.), Navratil (Makowski, a szünetben), Camaj (Leoni, 76.) - Mesanovic

Honvéd:

-------

Szappanos - Lovric (Szabó, 90.), Prenga, Klemenz - Kerezsi, Gomis (Bocskay, a szünetben), Plakushchenko (Mitrovic, 71.), Tamás - Ennin (Zsótér, 82.), Keresztes (Átrok, a szünetben), Lukic

Sokkal jobban kezdte a mérkőzést a hazai csapat, amely helyzeteket is rendre kialakított, de Szappanos kapus az elején útját állta a kisvárdai próbálkozásoknak. A hazaiak aztán az első fél óra végéhez közeledve egy szabadrúgás-kombinációból megszerezték a vezetést, de nem sokáig örülhettek, négy perccel később ugyanis egy szöglet után sikerült egyenlítenie a Honvédnak. A szünetig maradt a várdai fölény, de újabb gól nem esett.



Fordulás után változatlanul a hazaiak erőltették jobban a támadásokat, próbálkozásaiknak pedig 20 perc elteltével meg is lett az eredménye: Mesanovic megszerezte a második gólját a mérkőzésen, ezzel ismét a Kisvárda volt előnyben. A folytatásban többet birtokolta a labdát a Honvéd, és támadásban is feljavult, melynek nyomán a hajrá kezdetén ismét egyenlített.



Az utolsó 10 percben jelentős változás már nem történt, csalódottságra pedig inkább a kisvárdaiaknak lehet okuk, a Honvéd ugyanis megharcolt azért az egy pontért, melyet végül megszerzett.

MTI