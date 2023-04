Labdarúgó NB I - A Vasas a meccs végén engedte ki kezéből a győzelmet

2023. április 29. 22:37

A sereghajtó Vasas FC házigazdaként 2-2-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia FC-vel a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján.

A két csapat legutóbbi két találkozója egyaránt 1-1-es döntetlennel zárult a mostani idényben.



Az angyalföldiek legutóbb november közepén nyertek bajnoki meccset hazai pályán, azóta hat meccsen csupán két pontot szereztek.

Eredmény, 29. forduló:

Vasas FC-Puskás Akadémia FC 2-2 (0-0)

-------------------------------------

Illovszky Rudolf Stadion, 1458 néző, v.: Antal P.

gólszerzők: Urblík (73., 86.), illetve Favorov (49.), Komáromi (89.)

sárga lap: Szivacski (31.), Urblík (43.), illetve Golla (86.), Batik (92.)

Vasas FC:

--------

Uram - Szivacski, Otigba, Iyinbor (Cipf, 84.), Silye - Hinora, Berecz, Urblík, Szilágyi (Hidi, 50.) - Holender, Novothny

Puskás Akadémia:

----------------

Markek - Brandon, Spandler, Golla, Szolnoki (Bartolec, 77.) - Levi, Batik (Plsek, 77.), Favorov, Komáromi - Gruber (Slagveer, 77.), Puljic (Zahedi, a szünetben)

A két csapatot a meccs előtt hét hely és 21 pont választotta el egymástól a tabellán, de ez az első félidőben nem látszott a játék képén. Mindkét oldalon sok volt a technikai hiba, ezért jó néhányszor a labdabirtoklással is meggyűlt a bajuk a csapatoknak. Kevés volt a tudatosan kidolgozott helyzet, a kapusoknak ennek ellenére akadt dolguk. Előbb Uram János ütötte a keresztléc fölé a labdát egy szabadrúgás után, majd Markek Tamás két hazai szöget után is nagy bravúrt mutatott be.



A második félidő minden tekintetben jobb játékot és némileg magasabb színvonalat hozott. Az 49. percben egy szöglet után Szolnoki Roland csúsztatta meg a labdát, majd a hosszú oldalon érkező Artem Favorov a kapuba továbbított. A 73. percben egyenlített a Vasas: a februárban éppen Felcsútról igazolt Urblík József egy sarokrúgás után távolról bombázott a hálóba. A 86. percben egy szabadrúgás után ugyancsak a szlovákiai származású középpályás talált be, ezúttal fejjel.



A végeredmény a 89. percben alakult ki, amikor egy pontos beadást a teljesen őrizetlenül hagyott Komáromi György lőtt a fővárosiak hálójába.



MTI