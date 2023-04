Washingtonban a Magyar Örökség Fesztivál

2023. április 30. 07:21

Teltházas rendezvényen mutatták be a magyar kultúrát az amerikai közönségnek Washingtonban szombaton a második alkalommal megrendezett Magyar Örökség Fesztiválon helyi magyarok.

A fesztivál az amerikai fővárosban működő Kossuth Alapítvány (Kossuth Foundation) legnagyobb éves rendezvénye, amelyen a kulturális programok között szerepelt népzene- és néptánc-bemutató, valamint táncház, a gyerekeknek játszósarok és kézműves-foglalkozások. A rendezvényen bemutatkozási lehetőséget kaptak a Washingtonban és környékén működő magyar vállalkozások, de távolabbról, Pennsylvania államból is érkezett magyar gyökerekkel rendelkező kisvállalkozás, amelynek vezetője a nagyszüleitől megtanult rétes receptjére építette fel a cégét.



Végh Sándor, a Kossuth Alapítvány elnöke a fesztivál megnyitóján a szervezet munkáját bemutatva elmondta, hogy egyik legfontosabb feladatuk a Washington belvárosában álló Kossuth Ház működtetése, amely helyet ad állandó könyvtárnak, és ahol kerekasztal-beszélgetéseket, ismeretterjesztő előadásokat, filmvetítéseket és egyéb kulturális programokat szerveznek. A Kossuth Alapítvány állandó tevékenységei közül kiemelte a magyar nyelvtanfolyamokat, kezdőtől a haladó szintig. A szervezet vezetője hangsúlyozta, hogy rendezvényeik a magyar közösség tagjaiból álló önkéntesek nélkül nem jöhetnének létre.



Mirk Zita, Magyarország nagykövetségének közösségi diplomatája a fesztivál megnyitóján a diplomáciai képviselet nevében köszöntötte a látogatókat, valamint Takács Szabolcs nagykövet nevében is megköszönte a szervező alapítvány munkáját. Örvendetesnek nevezte, hogy sikerült második alkalommal is megszervezni az eseményt, amely a magyar kultúrát, gasztronómiát és örökséget ünnepli.



Elmondta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösség mintegy 1,4 millió emberből áll, ami jelentős magyar képviselet, a magyar kormánynak és nagykövetségnek pedig kiemelten fontos, hogy szoros kapcsolatot tartson fenn a külhoni magyar közösségekkel, szervezetekkel és vezetőikkel.



A közösségi diplomata a magyar Országgyűlés alelnökének üdvözletét is tolmácsolta és átadta Jakab István küldeményét, a Magyarok kenyere program ajándékát a Kossuth Alapítvány vezetőjének. Hangsúlyozta: a program amellett, hogy jótékonysági kezdeményezés, megjeleníti és szimbolizálja a magyarok egységét világszerte, és biztatta az amerikai magyar szervezeteket is az abban való részvételre.



Külön standon mutatkozott be a Magyar Amerikai Koalíció (Hungarian American Coalition), az Amerikai Magyar Szövetség (American Hungarian Federation), a Magyarország Alapítvány (Hungary Foundation), valamint Magyarország washingtoni nagykövetsége az országról szóló információkkal várta az érdeklődőket. Képviseltette magát a Washingtonban és környékén élő magyarok katolikus és református gyülekezete is.



A Washington elővárosában, a Virginia állambeli McLeanben megszervezett Magyar Örökség Fesztivál célja a magyar közösség összefogásán túl az, hogy az amerikaiak számára is láthatóvá tegyék a magyar kultúrát, és megmutassák értékeit.

