Labdarúgó NB I - Magabiztosan nyert a dobogóra hajtó Debrecen

2023. április 30. 22:53

A dobogóért harcoló Debrecen hazai környezetben 2-0-ra nyert a kiesés elől menekülő MOL Fehérvár FC ellen a labdarúgó NB I 29. fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

A debreceniek így tartják a lépést, és továbbra is egy pont a hátrányuk a harmadik Pakssal szemben.



A Fehérvár október óta nyeretlen idegenben, azóta hat vereség és két döntetlen a mérlege vendégként.

NB I, 29. forduló:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 2-0 (0-0)

---------------------------------------

Debrecen, 6561 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Do. Babunski (52.), Bódi (82.)

piros lap: Larsen (85.)

sárga lap: Dreskovic (55.), Kusnyír (67.), Loncar (74.), illetve Makarenko (5.), Pokorny (74.), Larsen (81., 85), Szabó L. (90.)

Debreceni VSC:

--------------

Megyeri - Lagator, Dreskovic, Romancsuk - Kusnyír, Manrique, Loncar, Szécsi (Bódi, 74.), Varga K. (Kiziridisz, 90.) - Dzsudzsák, Do. Babunski (Mance, 80.)

MOL Fehérvár FC:

----------------

Kovács D. - Csongvai, Larsen, Stopira, Makarenko - Christensen (Houri, 80.), Pokorny (Alef, 90.) - Nego (Kastrati II, 72.), Katona M., Dárdai (Szabó L., 72.) - Kodro

A magyar szövetség fellebbviteli bizottsága a héten egy mérkőzésre mérsékelte Dzsudzsák Balázs eltiltását, így a válogatottsági rekorder csapatkapitány visszatérhetett a pályára.



Az első félidőben kiegyenlített játékot és kevés helyzetet láthatott a debreceni közönség, a fordulást követően azonban a házigazda vette át az irányítást.



A 48. percben még a kapufa megmentette a vendégeket, négy perccel később azonban Dorian Babunski közeli lövésénél már megszületett a hazai vezetés. A macedón támadó kis híján duplázott, ám másodszorra - ha centikkel is - lesről talált be.



A fehérváriak támadásaiban nem volt komoly veszély, a három pontot pedig a csereként pályára lépő Bódi Ádám - aki még 2017-ben bajnoki ezüstöt nyert a fehérváriakkal - biztosította be a 82. percben egy gyönyörű szabadrúgással. A vendégek a találkozó hajrájában Kasper Larsen kiállítása miatt emberhátrányban futballoztak.



MTI