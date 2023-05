Azeri Nagydíj - Pérez nyert Bakuban és csökkentette hátrányát

2023. április 30. 22:59

A szombati sprintfutamon is diadalmaskodó Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat, ezzel hat pontra csökkentette a hátrányát az összetettben élen álló, kétszeres világbajnok és címvédő csapattársával, Max Verstappennel szemben.

A 33 éves Péreznek ez az idei második és pályafutása hatodik futamgyőzelme.



A Red Bull az idény negyedik futamán harmadszor aratott kettős sikert, Pérez mögött ugyanis Verstappen lett a második, míg az első rajtkockából startoló Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a harmadik.



A rajtnál nem történt jelentős változás az élmezőnyben, Leclerc megtartotta az első helyet, mögé sorrendben Verstappen és Pérez sorolt be. A holland vb-címvédő közel maradt az élen álló ferraris riválishoz és a negyedik kör elején a hosszú célegyenesben könnyedén megelőzte. Néhány körrel később Pérez is simán elment Leclerc mellett, majd a 10. kör végén Verstappent a boxba hívta a csapat kerékcserére. Ekkor egy pályán megállt versenyautó miatt bejött a mezőny elé a biztonsági autó, melyre reagálva majdnem a teljes mezőny a boxba hajtott és friss abroncsokat kapott.



Az újraindításnál így már Pérez állt az élen, Verstappen pedig egy pozíciót veszített a korábbi kerékcsere miatt, a második helyről ugyanis Leclerc folytathatta a küzdelmet. A Safety Car a 13. körben engedte útjára a mezőnyt, Verstappen pedig nem tétlenkedett, két kanyarral később már támadta és meg is előzte Leclerc-t.



A folytatásban Pérez magabiztosan őrizte az első helyet, és bár Verstappen próbálta üldözni, valójában a mexikói versenyző sikere egy pillanatra sem forgott veszélyben.

A harmadik helyért kibontakozni látszott némi küzdelem Leclerc és a végül negyedikként záró Fernando Alonso (Aston Martin) között, de a spanyol a leintésig nem tudott támadási közelségbe kerülni a monacóihoz.



A világbajnokság jövő hétvégén folytatódik a Miami Nagydíjjal.



MTI