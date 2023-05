Európa-liga - Labdarúgó-fesztivál a Hősök terén a döntő előtti napon

2023. május 1. 21:05

A szervezők labdarúgó-fesztiválra várják az Európa-liga budapesti döntőjére érkezőket: a szurkolók a május 31-i finálé előtti napon a Hősök terén vehetnek részt különböző aktivitásokban, programokon.

Erről Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szóvivője beszélt az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Kiemelte, hogy az európai szövetséggel együtt szeretnék kiszolgálni a szurkolókat, ezért szerveznek már a finálét megelőző napra is programot a számukra.



"Tehát úgy hangolhatnak majd a kupadöntőre, hogy előtte a Hősök terén részt vesznek ezen. Nagyszerű programnak ígérkezik ez a fesztivál is, nemcsak a kupadöntő" - tette hozzá.



A Puskás Arénában sorra kerülő finálé előkészületekeit illetően azt mondta, minden rendben halad, az UEFA illetékes küldöttségeivel már jóval korábban egyeztették a magyar szervezők a közlekedéssel, a biztonsággal, a jegyértékesítéssel kapcsolatos kérdéseket, illetve minden olyan részletet, amely szükséges egy ilyen döntő lebonyolításához.



"Természetesen ez csapatmunka, csak együtt lehet elvégezni az európai szövetség szervezőinek és a magyar szervezőknek" - hangsúlyozta.



Emlékeztetett rá: az MLSZ-nek az egyik stratégiai célkitűzése, hogy rangos labdarúgó-eseményeket hozzon Magyarországra. Ennek keretében volt már itt női Bajnokok Ligája-döntő, Szuperkupa-döntő, Budapest társházigazdája volt Európa-bajnokságnak. Hozzátette, hogy a következő nagy kihívás az Európa-liga fináléjának a megrendezése, megszervezése, és nem titkolt céljuk, hogy a későbbiekben szeretnének Bajnokok Ligája- döntőnek is házigazdája lenni.

MTI