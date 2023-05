Magyar Kupa - Sporttörténeti tettre készül a ZTE

2023. május 2. 09:27

Több ezer zalaegerszegi szurkoló kíséri el csapatát a fővárosba a Budafoki MTE elleni labdarúgó MOL Magyar Kupa-döntőre.

A Zete 1920 Hagyományőrző Egyesület szerint könnyen lehet, hogy közelít majd a létszám az emlékezetes Manchester United elleni 2002-es Bajnokok Ligája-mérkőzéshez, amikor a ZTE 1-0-ra legyőzte a világhírű angol csapatot.



"A Mezőkövesd elleni idegenbeli győzelem lélektanilag rendkívül sokat jelentett a május harmadiki kupadöntőre készülő ZTE FC-nek. Ám nemcsak a csapatnak, hanem a szurkolóknak is, akik egyébként eddig is szorgalmasan szervezték útjukat a Puskás Ferenc Arénába." - fogalmazott az egyesület közleményében.



A Zalaegerszeg a 2002-es bajnoki cím után érhet el újabb kimagasló sikert. Amennyiben legyőzi a szerdai döntőben a másodosztályú Budafokot, a Győr, a Székesfehérvár és a Debrecen után a negyedik olyan vidéki klub lesz, amely nyert már bajnokságot és kupát is.



"S ha még számításba vesszük a férfi kosárlabdát, a zalai vármegyeszékhelyen oly népszerű sportágat, akkor Székesfehérvár mellett csak Zalaegerszeg büszkélkedhet azzal vidéken, hogy bajnok és kupagyőztes csapata van." - írta a Zete 1920 Hagyományőrző Egyesület, amely a Zalatáj Kiadóval rendhagyó módját választotta annak, hogy a Zalaegerszegről, Zala vármegyéből érkező szurkolók mellett azok is ott legyenek a Puskás Ferenc Arénában, akik egykor zalaegerszegiként, zalaiként a fővárosban telepedtek le. A Zalaegerszegi Önkormányzat által Budapesten évente rendezett Egerszegi Kapocs találkozó résztvevőinek elektronikus levélben küldött invitálást a kupadöntőre az egyesület és a kiadó.



"Buzdításban tehát nem lesz hiány zalai oldalon. A szurkolók remélik - nem lebecsülve az NB II-es Budafokot -, hogy a Debrecen ellen 2010-ben 3-2-re elveszített kupadöntő után ezúttal zalai sporttörténeti sikerként Zalaegerszegre kerül a Magyar Kupa is." - áll a közleményben.



MTI