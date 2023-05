Beismerte tettét a Bimbó úti gyilkos

2023. május 2. 16:38

Beismerte a bűncselekmény elkövetését és már őrizetben van az a 32 éves nő, aki a gyanú szerint vasárnap megölte nevelőanyját annak II. kerületi, Bimbó úti lakásában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője kedden, sajtótájékoztatón.

Csécsi Soma rendőr alezredes felidézte: vasárnap késő este - 22.30-kor - érkezett bejelentés arról, hogy a II. kerületi Bimbó úton, az otthonában holtan találtak egy 75 éves nőt. A bejelentő az áldozat fia volt - tette hozzá.



A helyszínre érkező rendőrök a nyitott ajtón keresztül jutottak be a lakásba; mint kiderült, a gyanúsított véletlenül "mellézárta" az ajtót, így az tárva-nyitva volt.



"Már a szemle alapján egyértelművé vált az idegenkezűség gyanúja, ezért akkor és ott nyomozást rendeltünk el emberölés bűntett gyanúja miatt, még ismeretlen tettes ellen" - mondta a szóvivő.



Közölte, a nyomozás során beszerzett adatok alapján pár órán belül a rendőrség látókörébe került a későbbi gyanúsított, az áldozat nevelt lánya.



A nőt az elfogása után azonnal előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, és "nem sokkal később egy helyszíni gyanúsítotti kihallgatás is megtörtént" - ismertette Csécsi Soma.



Tájékoztatása szerint a helyszíni kihallgatás során a nő beismerte a bűncselekmény elkövetését, elmondta, hogyan hajtotta végre, mivel, sőt azt is megmutatta, hogy a lakáskulcsot pontosan hol dobta el a Mechwart lépcsőnél. Arról is beszámolt, hogy a bűncselekmény idején viselt ruházatát igyekezett elégetni, de az csak részben semmisült meg.



Az indítékokra egyértelmű magyarázatot nem adott a gyanúsított, de a családjával való viszonyát folyamatosan konfliktusok terhelték - jegyezte meg az alezredes, aki a gyilkosság körülményeiről nem közölt információkat.



Kiemelte, a bűncselekmény egyik tragikus mozzanata, hogy az elkövetéskor a nő kétéves gyermeke a másik szobában volt, őt mostanra intézetben helyezték el.



A szóvivő jelezte: a helyszíni kihallgatásról a BRFK Facebook-oldalán videókat és fotókat is közzétesznek.



MTI