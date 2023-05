Az ukrán gabona egészségre káros növényvédőszer-tartalma

2023. május 2. 18:56

A harmadik - ezúttal Dániában elvégzett - teszt is megerősítette, hogy a Szlovákiában két héttel ezelőtt vizsgált ukrán gabona az Európai Unióban betiltott, az egészségre káros növényvédőszert tartalmaz - jelentette be Samuel Vlcan szlovák ügyvezető mezőgazdasági miniszter kedden.

A szlovák állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági felügyelet (SVPS) még áprilisban végzett vizsgálatot a gútai (Kolárovo) malomban 1500 tonna Ukrajnából származó búzán, s ennek során mutatták ki az egészségre káros növényvédőszert. A szlovák szaktárca ennek alapján azonnali hatállyal megtiltotta az országba már behozott ukrán gabona és liszt feldolgozását, valamint bekerülését az élelmiszergyártási, illetve takarmányozási folyamatokba, és bejelentette: az országban már raktáron lévő összes ukrajnai származású gabonát és lisztet hasonló vizsgálatnak vetik alá.



"Ma már a kezünkben vannak az úgynevezett döntővizsgálat eredményei is, hétfőn érkeztek meg a koppenhágai laboratóriumból. Ezek megerősítették a növényvédőszer-tartalmat, 0,024 milligrammot mutattak ki kilogrammonként. Tehát megerősítik a mi vizsgálataink eredményeit" - idézte Samuel Vlcan kddi bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A szlovák miniszter elmondta: a következő lépés most az lesz, hogy a tulajdonos eldöntse, milyen módon szeretnék megsemmisíteni az egészségre káros növényvédőszert tartalmazó gabonát.



Szlovákia az ukrán gabona feldolgozását tiltó intézkedést követően, április 19-i hatállyal leállította az ukrán gabona és több más, Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát. Az importstop a gabonán kívül a cukorra, vetőmagokra, szárított takarmányra, komlóra, lenre, kenderre, zöldségre és gyümölcsre, illetve a belőlük készült termékekre, valamint a borra, az etilalkoholra és a mézre is vonatkozik.

