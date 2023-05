Ádáz harcok dúlnak Bahmutnál és Marjinkánál

2023. május 2. 19:45

Az Ukrajnát támadó orosz erők fő erőfeszítéseiket változatlanul a Donyeck megyei Liman, Bahmut, Avgyijivka és Marjinka települések irányában végrehajtott támadó hadműveletekre összpontosítják, különösen kiélezett küzdelem folyik Bahmutért és Marjinkáért, az ukrán csapatok azonban tartják pozícióikat - közölte az ukrán vezérkar kedd esti helyzetjelentésében.

A kijevi katonai vezetés tájékoztatása szerint a nap folyamán az említett térségekben több mint húsz támadást vertek vissza az ukrán erők. A jelentés szerint az orosz erők három rakéta- és harminc légicsapást indítottak, továbbá legalább nyolcszor nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel az ukrán csapatok állásaira, valamint településekre. Polgári személyek is megsebesültek, és magánházak, polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - tette hozzá a vezérkar.



Az ukrán légierő eközben a helyzetjelentés szerint öt csapást mért orosz katonai koncentrációs területekre, és lelőtt három különböző típusú orosz drónt. A rakéta- és tüzérségi egységek egy parancsnoki állást, tizenkét csapatösszevonási területet, négy lőszerraktárt és egy légvédelmi eszközt találtak el a kijevi beszámoló szerint.



A jelentés kitért arra, hogy Ukrajna ideiglenesen megszállt területein továbbra is erővel hurcolják el az Ukrajna-párti helyi lakosokat, valamint a fogva tartásukra új, föld alatti börtönöket rendeznek be. Példaként hozta a vezérkar, hogy az oroszok egy ilyen kazamatát alakítottak ki a Herszon megyei Csaplika rendőrségén. "Jelenleg legfeljebb tíz civilt, köztük kiskorúakat tartanak fogva ott jogellenesen. Az orosz megszállók zord, embertelen körülmények között tartják az embereket, kínozzák őket. Voltak esetek, amikor a foglyokat halálra kínozták" - írta a vezérkar.



Az ukrán parlament kedden augusztus 18-ig meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást - tájékoztatott Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a Telegramon. A két határozatot 324 és 333 szavazattal fogadta el a 450 tagú törvényhozás. A képviselő megjegyezte, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen tavaly februárban indított háború kezdete óta hetedik alkalommal szavazott a parlament a hadiállapotról. Volodimir Zelenszkij elnök a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbításáról szóló javaslatokat május 1-jén terjesztette a parlament elé.



MTI