Bátorítást hozott a háborús időben Ferenc pápa

2023. május 2. 20:28

Isten ajándéka népünknek Ferenc pápa látogatása, amelyről a II. János Pál pápa áldásával induló DUNA TV korabeli hagyományához méltó, hiteles közvetítéseit három napon át szeretettel, olykor meghatódva néztem végig – jelezte a Gondolának Bakos istván közíró.



Hálásak vagyunk családommal együtt, hogy Őszentsége, Krisztus földi helytartója e válságos időben, a háborútól fenyegetett térségben nyújtott vigaszt megtisztelő látogatásával, személyes jelenlétével, áldott jó természetével, szeretetével, és a vendéglátó egyházi és világi személyiségek, közösségek felé nyitott őszinte megnyilvánulásával. Ferenc pápának megválasztása óta együttérző híve vagyok, nagyra értékelem cselekvő elkötelezettségét a sátáni erők, a megalázottak és megnyomorítottak pártfogását, az erkölcstelen népirtó háborúkat generáló hatalmakkal és képviselőikkel szembeni küzdelmét, a jóra mozgósító, energiákat fölszabadító; összefogásra buzdító igehirdetéseit szerte a világon. Csodálom kitartását és Istentől táplált emberségét, ami lefegyverző hatással van a megtévedt bűnösökre; bűnbánatra készteti azokat, akik még nem emésztették el önmagukat. Bűnbánat nélkül nincs feloldozás Tanulságos hitvallások sorát hallhattuk erről, de tapasztalhattuk a megjámborult médiaguruk megnyilvánulásain is. Bizonyára megszívlelik híveink azokat a tanácsokat, intelmeket, amelyek elhangzottak a Jó pásztor vasárnapján, a Rózsák terén, a Pázmány Péter Tudományegyetemen és amerre járt köztünk. Jó érzés volt látni és tapasztalni, hogy méltó házigazdái voltunk mindenütt a fölemelő látogatás eseményeinek. Hálásan köszönjük a vendéglátó Római Katolikus Egyháznak, az államfőnek, a kormányfőnek a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt.

Örülök, hogy számos barátom, közeli ismerősöm közül, akik találkozhattak Őszentségével Dr. Béres József barátom és kurátortársam vállalta, hogy eljuttatja Ferenc pápához közös ajándékunkat egy kis könyvecskét a 43. éve működő Bethlen Gábor Alapítványról.

Ferenc pápát kérjük, hogy áldja meg a magyarokat nevelő tudós államférfi emlékét, aki Budapest szülötte.

Ferenc pápához a Csíksomlyói látogatásakor elzarándokoltunk, ajándékot is küldtünk, most értesítettek, hogy a "Szíves kalauz a Bethlen Gábor Alapítványhoz" c. 80 oldalas könyvecske eljutott hozzá.

Imádkozzunk Ferenc pápáért és segítsük elő Teleki Pál szellemi örökségének éltetését! – zárta írását szeretettel Bakos István.

