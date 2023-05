Az USA katonákat vezényelt a migránsok „kezelésére"...

2023. május 2. 22:08

Az amerikai kormány 1500 katonát küld a mexikói határra az illegális határátlépések kezelésére - közölte kedden az adminisztráció.

A védelmi minisztérium szóvivője kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin miniszter jóváhagyta a kormányzati tervet, amelynek keretében 1500 aktív katonát vezényelnek 90 napra az Egyesült Államok déli határszakaszára. Pat Ryder közleménye hangsúlyozza, hogy a katonák közvetlenül nem vesznek majd részt rendfenntartó tevékenységben, feladatuk elsősorban a határvédelem (US Customs and Border Protection - CBP) személyzetének tehermentesítése. A katonák megfigyelést, adatgyűjtést, adminisztrációs feladatokat végeznek majd és a határvédelem raktáraiban teljesítenek szolgálatot.

A határvédelemért felelős belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) tavaly nyáron 2500 katonát kért a védelmi minisztériumtól 2022 októberétől egy évre, amit a Pentagon akkor jóváhagyott. Így a következő napokban érkező 1500 katonával együtt már a védelmi erők 4000 tagja szolgál majd a határvédelem kötelékében átmenetileg.



A Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője a döntéssel kapcsolatban azt mondta, hogy az nem példa nélküli. John Kirby úgy fogalmazott: "nem összeegyeztethetetlen" a határvédelmi segítségnyújtás gyakorlatával George W. Bush elnökig visszatekintve.



Donald Trump elnöksége idején, 2019 elején a mostanihoz hasonló intézkedést hozott az akkori kormány, amikor 3000 aktív szolgálatban lévő katonát vezényeltek határvédelmi feladatokra a déli határhoz a már ott szolgáló 2300 katona kiegészítésére.



Az Egyesül Államok déli határán az elmúlt napokban már napi 7 ezerre nőtt az illegális határátlépések száma, ami a következő napokban tovább emelkedhet.

A migrációs hullám oka, hogy május 11-én bírósági rendelkezés nyomán hatályát veszíti a Trump-adminisztráció idején 2020 márciusában a világjárvány miatt bevezetett úgynevezett 42-es rendelkezés (Title 42), ami a közegészségügyi körülményekre hivatkozva lehetővé tette az illegálisan érkezők egy részének visszatoloncolását. A migránsok körében terjedő hírek szerint a kitoloncolást lehetővé tevő szabály megszűnése nyomán még könnyebbé válik majd az átjutás az Egyesült Államokba.



A súlyosbodó helyzetre reagálva az amerikai kormányzat a múlt héten a határvédelmi rendelkezések szigorítását jelentette be. Az adminisztráció szándéka szerint a jövőben azok a migránsok nem lesznek jogosultak a menedékjogi eljárásra, akik illegálisan lépik át a határt, nem kérnek időpontot a határvédelem (CBP) mobiltelefonos alkalmazásán keresztül, vagy nem adtak be menedékkérelmet az Egyesült Államokon kívül. A kormányzati bejelentés szerint a jövőben növelik majd a kitoloncolások számát, és központokat állítanak fel migránsok számára több latin-amerikai országban.



Alejandro Mayorkas, belbiztonsági miniszter csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az embercsempészek a jogszabályváltozást megpróbálják kihasználni és azt az álhírt terjesztik, hogy a határ nyitva áll. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a határ most sincs nyitva és május 11-e után sem lesz.



A migráció központi eleme a demokrata adminisztráció és a republikánusok közötti politikai vitának. A republikánusok azt állítják, a kormányzat bevándorláspolitikája vezetett oda, hogy az országnak rekord számú illegális határátlépéssel kell megbirkóznia. Rendszeresen utalnak arra, hogy a 2022-es pénzügyi évben mintegy 2,4 millió illegális határátlépést regisztráltak a hatóságok a déli határon, ami minden idők legmagasabb illegális migrációs adata. Arra mutatnak rá, hogy az érkezők jó részének a menedékjogi eljárás idejére szabad belépést biztosít a kormányzat az Egyesült Államok területére.



A Biden-kormányzat által javasolt új migrációs szabályok az illegálisan érkezőkkel szembeni szigorúbb fellépéssel párhuzamosan a legálisan érkezők számának növelését is tartalmazzák.



