Lőszereket dobált a Buckingham-palota kertjébe

2023. május 2. 22:43

Őrizetbe vett a Scotland Yard kedd este egy férfit, aki valószínűleg vadászpuskához való lőszereket dobált a Buckingham-palota kertjébe.

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint az illető a brit királyi család első számú londoni rezidenciájának kapujához ment, és számos tárgyat - gyaníthatóan sörétes lőszereket - hajigált be a rácson.



A tárgyakat a rendőrök összeszedték és szakértői vizsgálatnak vetik alá.



A Scotland Yard beszámolója szerint a férfit támadófegyver birtoklásának gyanújával vették őrizetbe.



Az illetőnél egy gyanús csomagot is találtak. Ezt a helyszínen tűzszerész szakértők megvizsgálták, és elővigyázatosságból, ellenőrzött robbantással megsemmisítették.



Joseph McDonald, a vizsgálatot irányító főfelügyelő a rendőrségi tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: lövések nem dördültek el az incidens során, és sem a rendőrök, sem a járókelők közül nem sérült meg senki.



A környékbeli utcákat rövid lezárás után, késő este megnyitották és a helyszín köré vont rendőrségi kordonokat is feloldották.



III. Károly király és felesége, Kamilla nem tartózkodott a Buckingham-palotában.



Az incidens alig négy nappal az uralkodói házaspár koronázása előtt történt.



A koronázási ceremóniát szombaton tartják a londoni Westminster-apátságban 2200 meghívott vendég, köztük hozzávetőleg száz államfő jelenlétében.

MTI