A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2023. május 3. 13:15

Hat líbiai állampolgárt fenyeget halálbüntetés azért, mert keresztény hitre tértek - közölték emberi jogi aktivisták.

A nőket és férfiakat - köztük néhány berber kisebbséghez tartozót - márciusban külön-külön vették őrizetbe a helyi biztonsági erők - számolt be róla kedden a The Guardian.



A hat líbiai ellen egy olyan törvény alapján emeltek vádat, amely bünteti azoknak a nézeteknek a terjesztését, amelyek célja "az alkotmányos elvek vagy a társadalmi rend alapvető struktúráinak megváltoztatása", vagy az állam megdöntése. Az ilyen nézetekkel kapcsolatos könyvek, röplapok, rajzok "vagy bármilyen más tárgy" birtoklása is törvénysértő Líbiában.



A líbiai belbiztonsági szolgálat, az ISA közleménye szerint azért tartóztatták le a hat embert, mert olyan szervezett akció részesei voltak, amellyel másokat is az iszlám hit elhagyására akartak felbujtani.



Az ISA a letartóztatottak vallomásáról készült videókat feltette az internetre. Az egyik felvételen Szejfao Madi mérnök, egy gyermek apja bevallja, hogy 2017-ben áttért a keresztény hitre, és megpróbált másokat is megtéríteni.



Madi ügyvédje, akit a The Guardian cikke idéz, neve elhallgatását kérve lemondta, hogy a kínzások miatt tagadta meg keresztény hitét.



A Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető 2011-es megbuktatása után született ideiglenes alkotmány biztosította a nem muszlimok számára a szabad vallásgyakorlást Líbiában. A belpolitikai viszályok miatt azonban az alkotmányt felfüggesztették. A Humanists International emberi jogi szervezet szerint a líbiai jog nagyrészt a valláson alapul.



Április közepén egy nap különbséggel két amerikai tanárt is őrizetbe vettek Líbiában, akiket keresztény hittérítő tevékenységgel gyanúsítottak meg. Őket később szabadon bocsátották, és a The Guardian értesülése szerint már elhagyták az országot.

MTI