Lecsaptak több mint harminc maffiózóra Németországban

2023. május 3. 13:25

Letartóztatták a 'Ndrangheta nevű olasz szervezett bűnözői csoport több mint harminc feltételezett tagját szerdán Németországban egy nemzetközi művelet keretében.

A dél-olaszországi Calabria régióból irányított maffia elleni legnagyobb szabású eljárások közé tartozó művelet németországi akciójához ezernél is több rendőrt mozgósítottak.



A központ Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, ahol egyszerre 51 helyszínen tartottak házkutatást és 15 embert fogtak el. Bajoroszágban nyolc embert tartóztattak le, köztük négyet európai elfogatóparancs alapján. Türingiában, Rajna-vidék-Pfalzban és Saar-vidéken összesen tizenegy elfogatóparancsot hajtottak végre, és több mint 50 lakást és üzlethelyiséget kutattak át.



Németország mellett Belgiumban, Braziliában, Franciaországban, Olaszországban, Panamában, Portugáliában, Szlovéniában és Romániában is tartottak házkutatásokat.

Az összehangolt akció 108 letartóztatási parancs végrehajtására és bizonyítékok begyűjtésére irányult.



A razziákat az Eureka művelet elnevezésű eljárás részeként tartották. A 2019-ben indult nyomozást az Europol és az Eurojust, az EU bűnüldöző hatósága és igazságügyi együttműködési ügynöksége hangolja össze. A feltételezett maffiózókat mindenekelőtt kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, és a többi között pénzmosással és fegyverkereskedelemmel összefüggő ügyeket is vizsgálnak.



A német sajtóban közölt beszámolók szerint az eljárás egyik fő kiindulópontja egy 2019 júniusában a belgiumi Gentben indított nyomozás, amely egy calabriai származású család ellen irányult. Az apa és két fia hivatalosan egy pizzériát üzemeltett a városban, de többször a hatóságok látókörébe kerültek kokainkereskedőkkel folytatott kapcsolataik miatt. A belgiumi nyomozással egy időben Calabriában egy testvérpárra figyelt fel a rendőrség, akik megmagyarázhatatlanul sok pénzt fektettek be, egyebek mellett vendéglátóipari vállalkozásokba Németországban és Argentínában.



Az olasz és a belga hatóságok összevonták az ügyeket, és fokozatosan feltárult előttük egy szerteágazó családi hálózat, amelynek központja egy calabriai falu, San Luca.



A beszámolókban kiemelték, hogy a nyomozásban fontos szerepük volt mobiltelefonra fejlesztett titkosított kommunikációs hálózatoknak, amelyek használatához a szolgáltatással együtt értékesített különleges készülék, úgynevezett kriptomobil szükséges. A 'Ndrangheta tagjai korábban akár több száz kilométeres utakra is vállalkoztak, hogy ügyeiket ne telefonon kelljen megbeszélni egymással, ami nagyban megnehezítette a bűnüldöző hatóságok dolgát. A lehallgathatatlannak tartott kriptomobilok megjelenésével viszont egyre inkább rászoktak a telefonálásra és üzenetküldésre, és a személyes kapcsolattartás lehetőségét a koronavírus-világjárvány is korlátozta. Így amikor az európai biztonsági szervek feltörték az EncroChat és a SkyEcc nevű kriptoszolgáltatásokat, betekintést nyertek a 'Ndrangheta-klánok tevékenységébe.



Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol arról tájékoztatott szerdán, hogy a maffiaszervezetként működő bűnözői csoport tagjai kábítószer-kereskedelemben, lőfegyverek illegális kereskedelmében és pénzmosásban vettek részt, illetve jogtalan lőfegyvertartásért, hamis vagyonnyilvántartásért, adócsalásért és adóelkerülésért, valamint bűnsegédletért és bűnpártolásáért is felelősek.



A részleteket ismertetve közölték: a nyomozás során fény derült arra, hogy az olasz bűnözői hálózat elsősorban a Dél-Amerikából Európába és Ausztráliába irányuló nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. A hatóságok kiderítették, hogy a hálózat együttműködik az Öböl-klán néven ismert kolumbiai szervezett bűnözői csoporttal, és egy Ecuadorban és több európai országban működő albán bűnözői csoporttal is. Az olasz bűnszervezet tagjai részt vettek a Pakisztánból Dél-Amerikába irányuló nemzetközi lőfegyver-kereskedelemben, mások mellett fegyvereket szállítottak a Primeiro Comando Capital (PCC) nevű brazil bűnszervezetnek kokainszállítmányokért cserébe.



A pénzeket kiterjedt globális rendszerben mosták tisztára Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Argentínában, Uruguayban és Brazíliában. A bűnözői csoport a nyereséget ingatlanokba, éttermekbe, szállodákba, autómosó cégekbe, szupermarketekbe és egyéb kereskedelmi tevékenységekbe fektette. A kokainszállítmányok kifizetését, vagy az illegális vagyon átruházását a bűnözők gyakran a közvetítőkkel működő hawala rendszer segítségével végezték - tájékoztattak.

MTI