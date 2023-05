A kibertérben is jelen kell lennie a magyar történelemnek

2023. május 3. 19:36

Ha a magyar múzeumok anyagai nincsenek rajta a világhálón, akkor nemcsak a jövőt veszítjük el, hanem a múltunkat is - mondta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége (MVMSZ) kétnapos közgyűlésének szerdai nyitónapján Marosvásárhelyen.

A magyar vidéki múzeumokat és több Kárpát-medencei magyar közgyűjteményt tömörítő szakmai szervezet először tartja közgyűlését Magyarország határain túl annak hangsúlyozásaként, hogy a magyar kultúra egységes, nem választják el országhatárok.



A marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott nyitóeseményen Csák János köszöntötte a múzeumok vezetőit és a Magyar Géniusz-program szakmai tanácskozásának résztvevőit. A tárcavezető rámutatott: az internetes jelenlét hiánya "egzisztenciális kockázat" a magyar kultúrára nézve. Ha a magyar intézmények nem töltik fel a világhálóra anyagaikat, a mesterséges intelligenciának "nincs, honnan táplálkozni" - mondta.



Hangsúlyozta, hogy "minden nemzedéknek az a feladata, hogy építsen, bátorítson és vigasztaljon", és a kultúra is ezt teszi. "Nekünk magyaroknak van identitásunk, de ahhoz, hogy az identitásból cselekvőképesség legyen, önrendelkezés kell" - mondta a miniszter.



Rámutatott: a múzeumok nem csak poros tárgyak bemutatóterei, ha vezetőik jól teszik a dolgukat, szórakozást, jó időtöltést nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, elragadják őket a képernyők elől, inspirációt és aspirációt adnak. A múzeumvezetőknek nagy a felelőssége abban, hogy az intézmények kínálata vonzza a tizenéveseket - mondta.



Magyarország kormánya támogatja a magyar kultúrát, nemcsak az ország határain belül, hanem a Kárpát-medencében, és azon túl, Chicagóban is - mondta Csák János, aki hangsúlyozta azt is: az általa vezetett szaktárca a Kárpát-medencére egyben tekint, a korlátok lebontásában, a közös szellemi örökségben hisz.



Csapláros Andrea, az MVMSZ elnöke az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy még a koronavírus-járvány előtt felmerült, hogy a közgyűlésnek erdélyi helyszíne legyen.



Demeter Szilárd, a Magyar Géniusz-program kuratóriumi elnöke elmondta: ahogy a magyar kultúra Magyarországon Budapest-központú, Erdélyben Kolozsvár-központú. "Színesíteni kell a mentális térképet" - emelte ki, hozzátéve, hogy "egy magyar kulturális örökség van".



Ötvös Koppány Bulcsú, a házigazda Maros megyei múzeum igazgatója köszöntőjében kifejtette: mivel a magyar múzeumok közös örökségen osztoznak és közös problémákkal küszködnek, van helye az együttgondolkodásnak.



A közgyűlést Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is köszöntötte, aki kiemelte: "Ha itt mi erős közösség maradunk, akkor Budapest, Kecskemét és más magyar városok is erősebbek".



Az MVMSZ kétnapos marosvásárhelyi közgyűlésének programja a szakmai tanácskozáson túl múzeumlátogatást és városnézést is tartalmaz, és a Magyar Géniusz-program eddigi eredményeit is felmérik, különösen az erdélyi pályázók helyzetét, akiket az anyaországi kollégák szakmai tapasztalatokkal is ellátnak.

MTI