Texasi tömeggyilkos – a mexikói migráns élettársát is letartóztatták

2023. május 4. 09:05

Letartóztatták szerdán a Texasban öt szomszédját lemészárló mexikói férfi élettársát és legalább egy további személyt a hatóságok munkájának akadályozása miatt.

A lövöldözőt, Francisco Oropesát már kedden este lakossági bejelentés nyomán elfogták, csaknem négy nappal azután, hogy szóváltást követően öt szomszédjával végzett a Texas állambeli Cleveland kisvárosban.



A mexikói állampolgárságú férfit a tetthelytől mintegy 30 kilométerre találták meg egy lakóház tárolóhelyiségében, szennyes ruhák között rejtőzve.



A hatóságok szerdán arról számoltak be, hogy a férfi szökésével összefüggésben többeket őrizetbe vettek, később ezt pontosítva a helyi rendőrhatóság vezetője annyit mondott, hogy letartóztatottak között van Oropesa élettársa, aki a gyanú szerint elbújtatta a férfit. A nőt, Divimara Lamar Navát korábban kihallgatták, akkor azt állította, hogy nem tudja hol tartózkodik körözött élettársa.



A megyei ügyész egy további letartóztatott személyt nevezett meg, Oropesa egy barátját, Domingo Castillát, akit eredetileg kábítószer-birtoklás miatt vettek őrizetbe és, akit valószínűleg a nyomozás akadályozásával is megvádolnak.



Francisco Oropesa múlt péntek éjszaka szóváltást követően öt szomszédját lőtte le. A beszámolók szerint a későbbi áldozatok arra kérték a férfit, hogy a késő esti órában hagyja abba a lövöldözést házának udvarán, amire azt válaszolta, hogy saját ingatlanában azt tesz, amit akar. Ezt követően jelent meg a szomszéd házban, ahol az ott tartózkodó 10 ember közül 5-öt, köztük egy 9 éves fiút halálosan megsebesített. Az áldozatok mindegyike Hondurasból érkezett.



A lövöldöző mexikói férfit az amerikai bevándorlási hatóságok adatai szerint 2009 és 2016 között legalább négyszer utasították ki az Egyesült Államok területéről. A gyilkosságok idején is illegálisan tartózkodott az országban.



San Jacinto megye rendőrhatóságának vezetője kedden késő este tartott sajtótájékoztatóan arra a kérdésre, hogy illegális státusszal miként jutott fegyverhez a férfi, Greg Capers azt mondta, hogy az "utcán" jutott hozzá.



A hétvégén San Jacinto megye hatóságai és a FBI együtt 80 ezer dollár nyomravezetői díjat ajánlottak fel. Miután a letartóztatás lakossági bejelentés segítségével történt, Greg Capers, rendőrhatósági vezető közölte, hogy az összeget eljuttatják az informátornak, akinek megköszönte, hogy vette a bátorságot a rendőrség értesítéséhez.

MTI