Az ukrán elnök tervezett látogatásáról adatok szivárogtak ki Berlinben

2023. május 4. 16:03

Szolgálati titok megsértésének gyanújával nyomozást indított a berlini tartományi bűnügyi hivatal csütörtökön az ukrán államfő tervezett látogatásával kapcsolatban a sajtóban megjelent adatok miatt.

Közleményükben felidézték, hogy az ukrán elnök "lehetséges" látogatásáról egy berlini lapban szerdán megjelent egy beszámoló, amelyben egy "állítólagos" rendőrségi dolgozót idézve részleteket hoztak nyilvánosságra egy "tervezés alatt álló műveletről".



Kiemelték: a német főváros rendőrsége "hivatalosan soha nem adott olyan tájékoztatást, amely veszélyeztetné az állami látogatást". Csupán sajtóbeszámolókkal összefüggő megkeresésekre reagált, megerősítve, hogy készülnek egy műveletre, a műveleti tervekről, a védelmi intézkedésekről és a látogatás menetrendjéről pedig az ilyen esetekben alkalmazott gyakorlatot követve nem közöltek részleteket - írták.



Barbara Slowik, a rendőrség vezetője hozzátette, hogy az eset "országos és nemzetközi szinten rombolja a berlini rendőrség tekintélyét".



Volodimir Zelenszkij tervezett berlini látogatásáról elsőként a BZ című lap számolt be rendőrségi forrás alapján. Utána több más berlini és országos lap és hírportál is közölt beszámolót, amelyek szerint az ukrán elnök május 13-án érkezik Berlinbe, és másnap találkozik Olaf Scholz kancellárral és Frank-Walter Steinmeier államfővel, majd Aachenbe utazik, ahol átveszi a Nemzetközi Károly-díjat.



A kancellári hivatal nem erősítette meg, de nem is cáfolta a jelentéseket, közölték, hogy a kancellár tervezett heti nyilvános programjainak sorát tová

MTI