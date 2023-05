Hollik István üzent az amerikai nagykövetnek

2023. május 5. 14:23

A Fidesz arra kéri David Pressman amerikai nagykövetet, fogadja el, hogy a magyarok továbbra is a béke pártján állnak - mondta Hollik István, a kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteki, az MTI-hez is eljuttatott videónyilatkozatában.

"Szankciós infláció, migráció, gyermekvédelem - ezek a magyar emberek életét érintő valódi problémák, de David Pressmann amerikai nagykövet szerint ezek csupán álproblémák, szerinte ezek helyett az Ukrajna elleni háborúval kéne foglalkozni" - fogalmazott Hollik István.



A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: ez az amerikai baloldal álláspontja, amit nem fogadnak el.



"Mi a háború helyett továbbra is a békével akarunk foglalkozni. (...) álláspontunk változatlan: no migration, no gender, no war" - mondta.



Hollik István ezért az amerikai nagykövetet arra kérte: fogadja el, hogy "mi magyarok továbbra is a béke pártján vagyunk".

MTI