Megtiltják Berlinben az orosz és az ukrán zászlók használatát

2023. május 5. 15:08

A Vörös Hadsereg elesett katonái előtti méltóságteljes tiszteletadás biztosítása érdekében tilos orosz vagy ukrán zászlóval megjelenni a berlini szovjet emlékműveknél a második világháború befejezésének 78. évfordulóján tartandó rendezvényeken - közölte pénteken a német főváros rendőrsége.

A május 8-ra és 9-re szervezett megemlékezéseken katonadalokat és indulókat sem szabad lejátszani, és tilos bármiféle megnyilvánulás, amely alkalmas "az ukrajnai háború helyeslésére, dicsőítésére vagy felmagasztalására" - közölték.



A Vörös Hadsereg Berlin felszabadításáért meghalt katonáinak tiszteletére rendezett megemlékezéseken tavaly is megtiltották az orosz és az ukrán zászlók használatát. Ukrajna berlini nagykövetsége élesen bírálta a tilalmat - idézte fel pénteki összeállításában a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.



A rendőrség egy év elteltével változatlan érvekkel indokolta a korlátozást, kifejtették, hogy a megemlékezés méltóságát és az emlékművek iránti tiszteletet a háború közepette is biztosítani kell, és az évfordulóra tekintettel különösen ügyelni kell arra, hogy az ukrajnai háború ne okozzon a demokratikus vita kereteit szétfeszítő konfliktust Berlinben.



A tiltás az idén sem vonatkozik a diplomatákra és a veteránokra.



A második világháború után több nagyszabású emlékhelyet alakítottak ki Berlinben a náci Németország fővárosáért vívott csatában elesett több mint 80 ezer szovjet katona tiszteletére. A legnagyobb háborús emlékmű az egykori Kelet-Berlinben fekvő treptowi parkban áll, a csaknem 300 ezer négyzetméteres terület egyben katonai temető is, nagyjából hétezer szovjet katona nyughelye.

MTI