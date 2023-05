Az Észak-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat

2023. május 5. 16:46

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Estére leépülnek a gomolyok miközben fátyolfelhőzet sodródik fölénk, így derült vagy fátyolfelhős lesz az ég.

Szombaton is általában fátyol- és gomolyfelhős idő várható, dél felé haladva egyre több napsütéssel, ugyanis az ország északi felén megnövekszik a felhőzet. Utóbbi tájakon zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban szombaton a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között várható.

MTI