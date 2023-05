Elfogták a nyolc embert lelövő szerbiai ámokfutót: arzenálja volt

2023. május 5. 17:37

Elfogta a szerbiai rendőrség azt a férfit, aki gépkarabéllyal lőtt le nyolc embert, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén csütörtök késő este - jelentette be a szerbiai belügyminisztérium pénteken, majd azt is közölte, hogy a férfi nyaralójában egy egész fegyverarzenált találtak.

A 20 éves U.B.-t a tett helyszínétől mintegy 60 kilométerre délre, Kragujevac környékén fogták el nyolcórányi hajtóvadászatot követően, amelyben a szerb belügyminisztérium több mint 600 tagja vett részt.



Aleksandar Vucic szerb elnök terrorcselekménynek minősítette az esetet, és a fegyvertartásra vonatkozó törvények drákói szigorítását jelentette be.



A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető legalább két településen lövöldözött. A Mladenovac melletti Malo Orasjéban öt embert lőtt le, további hatot pedig megsebesített, majd Dubonába ment, ahol további három embert megölt, nyolcat pedig megsebesített. Később a férfi a gyanú szerint megállított egy taxist, és arra kényszerítette, hogy vigye el a Kragujevac melletti Vinjiste faluba, amely Mladenovactól mintegy hatvan kilométerre délre található. A rendőrök ott fogták el.



A belügyminisztérium munkatársai a férfi nyaralójának átvizsgálásakor több pisztolyt, hangtompítókat, vadászkéseket, különböző kaliberű töltényeket, négy kézigránátot és más fegyveralkatrészeket találtak.



A vérontást alig 40 órával azt követően követték el, hogy egy belgrádi általános iskolában egy hetedikes diák lelőtte nyolc társát és az iskolaőrt, illetve megsebesített további hat tanulót és egy tanárt.



A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és azokat eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú követte el. Az utóbbi évek legsúlyosabb ámokfutása éppen tíz évvel ezelőtt történt, amikor a Belgrádtól 50 kilométerre délre található Velika Ivanca faluban egy férfi 13 rokonát gyilkolta meg.



Mivel az iskolai lövöldözés elkövetője még nem töltötte be a 14. életévét, büntetőjogilag nem vonható felelősségre. A mladenovaci ámokfutás elkövetője pedig októberben tölti be 21. életévét, így a szerbiai büntető törvénykönyv értelmében életfogytig tartó börtönbüntetésre nem ítélhető, a legszigorúbb kiszabható ítélet 20 év letöltendő szabadságvesztés.



MTI