Labdarúgó NB I - A Honvéd elkerült a kieső helyről

2023. május 5. 20:45

A Ferencváros megnyerte sorozatban az ötödik, összességében pedig a 34. bajnoki címét, mivel legfőbb üldözője, a második Kecskemét 1-0-ra kikapott a bennmaradásért küzdő Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB I 30. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A lila-fehérek ugyan pontszámban még utolérhetik az éllovas Ferencvárost, azonban megelőzni már semmiképpen sem tudják, mert a zöld-fehéreknek öttel több győzelmük van. Az FTC klubrekordot állított be sorozatban ötödik elsőségével, erre ugyanis korábban csak egyszer, még 1909 és 1913 között volt képes.



A kispestiek rendkívül fontos három pontot gyűjtöttek be, ugyanis sikerükkel elmozdultak a kieső zónából, igaz, a megelőzött MOL Fehérvár FC vasárnap lép pályára az ugyancsak az élvonalbeli tagsága megőrzéséért harcoló Mezőkövesd ellen.

NB I, 30. forduló:

Budapest Honvéd-Kecskeméti TE 1-0

szombaton játsszák:

Újpest FC-Vasas FC 14.00

Mindkét csapat összeszedte magát a zárásra. Az Újpest elkerült a veszélyes zónából, a Vasasnak még matematikai esélye van a bentmaradásra. Két egyforma keret, mindkét csapat győzelemre tör, háromesélyes mérkőzés.

Paksi FC-Debreceni VSC 16.30

A dobogós helyért, a nemzetközi szereplés lehetőségéért zajlik a küzdelem. A Paks a dobogón van, de csak egy ponttal vezet a DVSC előtt, ha a debreceniek győznek helyet cserélnek. A magyar futball szempontjából az lenne izgalmasabb, ha tisztán magyar csapat – a Paks – harcolná ki a lehetőséget a Konferencia-ligában való erőpróbákra.

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 19.45

Immár bajnokként lép pályára a Fradi, de nemcsak a helyszín, a Groupama Aréna miatt kötelező a zöld-fehér győzelem.

vasárnap játsszák:

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.00

A hazai együttesnek menekülnie kell a veszélyes övezetből, a Felcsút pedig még esélyes a dobogós helyre. Küzdelmes meccs lesz, megjósolhatatlan eredménnyel.

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 19.30

A Fehérvár kieső helyről kezdi a mérkőzést, ám helycserét is elérhet. A Mezőkövesd mesterének, Kuttor Attilának nehéz dolga van, mert az ellenfél a kieső hely ellenére erős kerettel rendelkezik. A Mezőkövesdnek is megvannak a jó játékosai, ám sok helyzetet kihagynak. Most valószínűleg kevés helyzetből kell gólokat szerezniük.



A tabella:

1. Ferencvárosi TC 29 18 6 5 58-27 60 pont - bajnok

2. Kecskeméti TE 30 13 12 5 45-29 51

3. Paksi FC 29 14 5 10 55-48 47

4. Debreceni VSC 29 13 7 9 47-38 46

5. Puskás Akadémia FC 29 11 11 7 41-38 44

6. Újpest FC 29 10 7 12 38-50 37

7. Kisvárda Master Good 29 8 13 8 39-44 37

8. ZTE FC 29 9 7 13 33-37 34

9. Mezőkövesd Zsóry FC 29 8 8 13 29-39 32

10. Budapest Honvéd 30 8 8 14 31-46 32

11. MOL Fehérvár FC 29 7 9 13 33-40 30

12. Vasas FC 29 4 11 14 26-39 23

A 31. forduló programja:

május 13., szombat:

Vasas FC-ZTE FC 14.15

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 17.00

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 19.30

május 14., vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 13.30

Kisvárda Master Good-Újpest FC 15.30

Puskás Akadémia FC-MOL Fehérvár FC 18.00

MTI; Gondola