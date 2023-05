A templomépítés magába sűríti mindazt, ami a magyarságnak fontos

2023. május 5. 23:40

A templomépítés magába sűríti mindazt, amit a keresztény magyarság fontosnak tart, hirdeti, hogy Krisztus követői vagyunk, és ez olyan alap, amit semmilyen földi erő nem képes megrengetni - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken az erdélyi Hadadon az új református templom alapkőletétele alkalmával.

A Szatmár megyei község 420 fős református gyülekezete két évtizedes próbálkozás után vág bele az építkezésbe, miután régi, 15. századi temploma a földmozgások hatására menthetetlenné vált - mondta az ünnepi istentiszteleten Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspöke.



A telekvásárlást, tervezést a magyar állam is támogatta, és a hadadiak az építkezés alatt is számíthatnak a budapesti segítségre - ígérte Magyar Levente. Rámutatott: nem olyan idők járnak, amikor a közösségek új építkezésekbe vágnak, ezért az itteni templomépítés a Kárpát-medence, a világ magyarságának figyelmére érdemes.



Beszédében kifejtette: a hadadi régi templomhoz hasonlóan "az emberek által rakott kőfalak meghasadhatnak, de a gondviselésbe vetett bizalmunk soha, (...) sem földmozgás, sem háború, sem válság, semmilyen egzisztenciális fenyegetés, maga a halál sem mozdíthatja ki a helyéből". Ebből a hitből ered a hadadiak elszántsága is, hogy templomot építsenek - mondta. Az istenhit és az abból eredő állhatatosság mellett a templom a magyar örökséghez való ragaszkodás hordozója is lesz, magyarul, a protestantizmus tanai szerint fog hangzani benne az ige - tette hozzá.



A Partium és Erdély peremvidékén "a protestáns hitvallás összefonódik a nyelvünkért és a nemzeti függetlenségért folytatott küzdelemmel", ha az itteni elődök nem őrzik meg, a jelenlévők talán nem is beszélnének magyarul - mutatott rá a politikus. "Önök itt megőrizték a lángot, a kegyelembe vetett hitet, az állhatatosság krisztusi erényét, hűségüket magyar hazájukhoz. Legyenek büszkék erre az egyedülálló örökségre, ragaszkodjanak hozzá, mutassanak példát a továbbiakban is mindannyiunknak" - mondta Magyar Levente.



Bogdán Szabolcs János püspök igehirdetésében hangsúlyozta, hogy "aki templomot épít, jövőt épít". Elmondta: a hadadiak két évtizede várnak a történelmi pillanatra, miután Szent László korabeli szentéllyel rendelkező műemlék templomuk életveszélyessé vált. A püspök szerint Isten feladatot bízott a gyülekezetre, az egyházkerületre és mindazokra "akinek a szívére helyezte a templomépítés ügyét". Fontos, hogy megépüljön a templom, ahogy fontos, hogy élő gyülekezet, "lelki templom is legyen" - hangsúlyozta, bejelentve, hogy a KRE év végéig gyűjtést hirdetett a hadadi templom javára.



"Nekünk olyan megtartó erőnk van, amely az utóbbi ezer évben is itt tartott minket" - mondta a helyiek hitét hangsúlyozva beszédében Magyar Lóránd Szatmár megyei RMDSZ-es képviselő is. Tolnay István nagykárolyi esperes arra intette a gyülekezetet, hogy minden nehézség ellenére tartson ki célja mellett.



Tőtős Beáta helyi lelkész szerint a gyülekezet tíz év alatt kétszer vágott bele sikertelenül a tervezésbe, míg tavaly Budapest, Bukarest és a Hadadról elszármazottak segítségével sikerült telket vásárolni, elkészíteni a templom tervét. "Sokszor vártam a csodát, és Isten megmutatta, hogy mi magunk vagyunk a csoda" - fogalmazott.



Balog Ferenc polgármester azon reményének adott hangot, hogy lesznek, akik az új templomot megtöltik, és arra kérte a jelenlévőket: továbbra is támogassák a kis hadadi gyülekezet erőfeszítéseit.

MTI