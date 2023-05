Kövér László nyitotta meg a Magyar Filmnapokat Ulánbátorban

2023. május 6. 09:19

Mongóliai hivatalos látogatása során Kövér László és Munkhuu Batbayar, mongol kulturális miniszterhelyettes közösen nyitotta meg az első Ulánbátori Magyar Filmnapokat - közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel.

Örvendetes tény, hogy az elmúlt években számos magyar-mongol együttműködési megállapodás jött létre a kultúra terén, melynek egyik fontos pillére a filmipar - mondta nyitó beszédében a házelnök a közlemény szerint.



Hozzátette, hogy mind a magyar, mind a mongol nép számára kiemelt jelentőséggel bír a filmművészet. A filmeken keresztül bemutathatjuk történelmi kultúránkat, megemlékezhetünk történelmi eseményeinkről, hőseinkről. Az első jelentős alkotás, a magyar-mongol-ausztrál-angol együttműködésben készülő "1242 - A nyugat kapujában" című játékfilm, amelynek forgatásán is számos mongol színész, filmes szakember és szakértő dolgozott Magyarországon. Kövér László reményét fejezte ki, hogy mindez csak a kezdet, és hogy a közeljövőben kiválóbbnál kiválóbb újabb filmek készülnek majd a magyar-mongol együttműködés keretében.



Magyarország Mongólia fontos partnerének számít a kultúra területén is - fogalmazott köszöntőjében Munkhuu Batbayar mongol kulturális miniszterhelyettes, hozzátéve, hogy a földrajzi távolság ellenére is a magyarság mindig közel állt a mongol néphez.



A két ország kormányközi bizottságának ülésén, valamint Mongólia Kulturális Minisztériuma és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma között a filmstúdiókról, a filmes képzésről és közös gyártásról szóló megállapodás értelmében a két fél a múltban számos projektet közösen szervezett és valósított meg. Az Országgyűlés elnökének mongóliai látogatása és az első magyar filmnapok kiszélesíti ezt az együttműködést és meghozza a gyümölcsét - tette hozzá Munkhuu Batbayar.



A magyar filmnapok megnyitóján az alkotók jelenlétében levetítették "A hunok utódai" című mongol dokumentumfilmet, amelyet - Magyarország mongóliai nagykövetségének támogatásával - Magyarországon, Ausztriában, Erdélyben, a Csángóföldön és Szlovákiában forgattak. A film korábban még nem kutatott adatokkal és megállapításokkal, történelmi emlékhelyek, néphagyományok, népdalok, nyelvi emlékek és magyar régészeti leletek bemutatásával igyekszik tisztázni az európai hunok és a mongolok közös ázsiai hun eredetét.

MTI