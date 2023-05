Bundesliga - Dárdai első sikere

2023. május 6. 17:46

A Szoboszlai Dominikkal és Willi Orbánnal felálló Leipzig egygólos meccsen nyert Sallai Roland csapata, a Freiburg otthonában a német labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szombati játéknapján.

A vendéglátók keretében nem volt ott a magyar válogatott támadó. A két csapat kedden a Német Kupa elődöntőjében is összecsapott az Europa Park Stadionban, akkor a címvédő vendég Leipzig a duplázó Szoboszlai vezérletével 5-1-re diadalmaskodott.



A lipcsei együttes sikerének köszönhetően megelőzte a Freiburgot, ráadásul kettőt "ugrott előre" a tabellán, mivel a harmadik Union Berlin is vereséget szenvedett. A Schäfer Andrást a 69. perctől csereként foglalkoztató fővárosi együttes az Augsburg otthonában kapott ki 1-0-ra.



Dárdai Pál visszatérését követően harmadik bajnokiján az első győzelmét ünnepelhette a sereghajtó Hertha BSC vezetőedzőjeként, a berliniek rendkívül fontos három pontot gyűjtöttek be az ugyancsak a kiesés elől menekülő Stuttgarttal szemben, ráadásul az utolsó előtti Bochum is kikapott.

Bundesliga, 31. forduló:

Augsburg-Union Berlin 1-0 (0-0)

Freiburg-RB Lipcse 0-1 (0-0)

Hertha BSC-VfB Stuttgart 2-1 (2-1)

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 3-1 (3-0)

Borussia Mönchengladbach-VfL Bochum 2-0 (1-0)

később:

Werder Bremen-Bayern München 18.30

pénteken játszották:

Bayer Leverkusen-1. FC Köln 1-2 (1-2)

FSV Mainz-Schalke 04 2-3 (0-1)

vasárnap játsszák:

Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg 17.30

MTI