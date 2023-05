Hétfőn gomolyfelhős, napos idő valószínű

2023. május 7. 17:10

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, éjszaka a délnyugati harmadban erősen felhős, másutt közepesen felhős lesz az ég.

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő valószínű. Vasárnap több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, éjszaka számosságuk csökken és hétfőn délelőtt a délnyugati részeken is megszűnik a csapadék.



Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szél megélénkül, hétfőn a keleti országrészben megerősödik, a Zemplénben és a Bodrogközben viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 20 fok között alakul.

MTI