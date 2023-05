Labdarúgó NB I - Legyőzte a Felcsútot a kupagyőztes Zalaegerszeg

2023. május 7. 17:14

A Magyar Kupa-győztes Zalaegerszeg 2-1-re legyőzte a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I 30. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás kiharcolása felé.

A zalaiak az április 24-én vezetőedzőnek kinevezett Boér Gábor irányításával sorozatban harmadik tétmeccsüket nyerték meg, a bajnokságban egymás után másodszor nyertek.



NB I, 30. forduló:

Zalaegerszegi TE-Puskás Akadémia FC 2-1 (2-1)

Zalaegerszeg, 2248 néző, v: Erdős

gólszerzők: Ikoba (13.), Klausz (45+1.), illetve Colley (27.)

kiállítva: Colley (91.)

sárga lap: Mocsi (48.), Szendrei (86.), illetve Ormonde-Ottewill (37.), Colley (39., 91.), Szolnoki (72.), Spandler (97.)

Zalaegerszeg:

Demjén - Mocsi, Lesjak, Szafronov (Kálnoki-Kis, 65.) - Grezda (Szalay, 51.), Klausz (Szendrei, 51.), Bedi, Kovács B., Gergényi - Ikoba (Huszti, 76.), Ubochioma (Németh, 52.)

Puskás Akadémia:

Markek - Szolnoki, Batik, Spandler, Ormonde-Ottewill (Kiss T., 81.) - Levi, Favorov, Corbu (Zahedi, 78.), Posztobányi (Bartolec, a szünetben), Komáromi (Gruber, a szünetben) - Colley

Sok kapura lövést hozó, jó iramú első félidőt láthatott a ZTE Aréna közönsége, amely ráadásul a szünetben a hazai vezetésnek is örülhetett. Az első gólt is a vendéglátók szerezték már a 13. percben, de a Puskás Akadémia alig negyedóra elteltével egyenlített. A félidő végét megnyomta a Zalaegerszeg, az egyre gyakoribbá váló próbálkozásaiból pedig épp a szünet előtt újabb gólt szerzett, így előnnyel vonulhatott pihenőre.



Fordulás után kissé leült a mérkőzés, alacsonyabbá vált az iram és helyzetekből is jóval kevesebbet alakítottak ki a csapatok. A folytatásban nem változott jelentősen a játék képe, a kaput sem a házigazdáknak, sem pedig a vendégeknek nem sikerült eltalálniuk, a színvonal ennek megfelelően nem volt olyan magas, mint az első 45 percben. A ZTE hatékonyan őrizte egygólos előnyét, a Puskás Akadémián pedig a cserék, a támadószellemű futballisták pályára küldése sem segített. A felcsútiak ráadásul a ráadás perceit már emberhátrányban voltak kénytelenek lejátszani, és pont nélkül távoztak Zalaegerszegről.

MTI