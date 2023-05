Lemondott a szerb oktatási miniszter az iskolai lövöldözés miatt

2023. május 7. 19:54

Lemondott Branko Ruzic szerb oktatási miniszter vasárnap, négy nappal az után, hogy egy 13 éves fiú egy iskolai lövöldözés során megölte nyolc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további hat diákot megsebesített.

A politikus közölte, már az iskolai lövöldözés napján felajánlotta lemondását, ám a háromnapos nemzeti gyász alatt volt ideje ezen töprengeni, és - mint fogalmazott: felelősségteljes és a szakmaiságot szem előtt tartó emberként, szülőként és szerb állampolgárként - meghozni az egyetlen észszerű és tisztességes döntést ebben a helyzetben.



Az Ana Brnabic szerb miniszterelnöknek küldött lemondó nyilatkozatában Branko Ruzic "kimondhatatlan fájdalommal nyilvánította ki legmélyebb részvétét az áldozatok hozzátartozóinak", és Isten segítségét kérte, hogy ilyen többé ne ismétlődhessen meg.



"Az iskolai események drámai képeit, a könnyeket, amelyeket a meggyilkolt gyerekek vigasztalhatatlan szülei hullattak a részvétnyilvánításkor, örök életében pecsétként fogom hordozni a lelkemen" - írta.



Branko Ruzic, a kormánykoalíció kisebbik pártjának tagja 2020 óta volt Szerbia oktatási minisztere. Nyilatkozatában köszönetet mondott mindazoknak, akikkel az utóbbi három évben együtt dolgozott, illetve Ana Brnabicnak is, akinek a kormányában korábban államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter volt.



A politikus reményét fejezte ki, hogy az ország igazságszerető állampolgárai, de a politikai ellenfelek is úgy gondolják, ebben a fájdalomban és harcban egységesnek kell lenni, hogy "a jó legyőzze a rosszat, az igazság legyőzze az igazságtalanságot".



Mint írta, személyesen, de a Szerbiai Szocialista Párt politikusaként a jövőben is egy fejlettebb, nemzetileg büszke, szociálisan igazságos és nemzetközileg elismert Szerbiáért és az európai értékekért fog küzdeni.



"A lemondás személyes, de politikai lépés is, a fejlettebb, demokratikus társadalmakban az erő jele, a mi térségünkben viszont igen gyakran a gyengeség jele. Döntsön a közvélemény" - zárta nyilatkozatát Branko Ruzic.



MTI