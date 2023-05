A fegyveres mészárlások után hétfőtől több szigorítás is életbe lép Szerbiában

2023. május 8. 09:37

Több szigorítás is életbe lép Szerbiában hétfőn reggel az elmúlt napok tömeges lövöldözései miatt, például rendőrök lepik el az iskolákat, hogy a diákokra vigyázzanak. Egy hónapra megnyitják a rendőrkapitányságokat, ahol bárki leadhatja illegálisan tartott fegyverét, mindenféle következmény nélkül. A 90-es évek háborúi óta rengeteg fegyver van az embereknél Szerbiában. Az államfő és a kormányfő azt ígéri: ennek mostantól vége – hangzott el az M1 Híradójában.

A zászlókat egész hétvégére félárbócra engedték. A szórakoztató műsorokat és színházi előadásokat pedig országszerte lemondták. Belgrádban és környékén szombaton és vasárnap is temették az áldozatokat. Dubona faluban egy fiatal rendőrt, annak húgát és 25 éves barátjukat kísérték örök nyugalomra. Mindhármukkal, csütörtök késő este végzett egy ámokfutó a helyi iskola udvarában. A tettes a 21 éves Uros Blazic, aki automata fegyverével összesen nyolc embert ölt meg, további tizennégyet pedig megsebesített.

A beismerő vallomása során a férfi azt mondta: a lövöldözéssel a környéken élőket akarta megfélemlíteni. Az ügyészség minősített emberöléssel, illetve fegyverek és robbanószerek illegális birtoklásával is vádolja. A házkutatás során ugyanis rengeteg fegyvert és lőszert találtak nála a hatóságok. Közben megállás nélkül érkeznek az emberek a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolához is, ahol szerdán egy 13 éves fiú gyilkolta meg nyolc társát és az iskolaőrt. Kosta Kecmanovic apja fegyverével kezdett vérontásba. Utólag kiderült, hogy az apja korábban rendszeresen járt a gyerekkel a lőtérre, együtt gyakorolták a fegyverek és lőszerek használatát.

A fegyveres mészárlások után a szerb kormány bejelentette: szigorítja a fegyvertartás szabályait. Cél az, hogy csökkentsék a szerb állampolgároknál lévő fegyverek számát. Szerbiában ugyanis a kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg pisztoly, puska és automata gépfegyver maradt az embereknél. Úgy tudni, hogy minden kilencedik emberre jut egy fegyver. Az első intézkedés már hétfőn életbe lép. Reggel 7 órától bárki leadhatja illegálisan tartott fegyverét a helyi rendőrkapitányságokon, mindenféle következmény nélkül. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az drákói büntetésre számíthat. „A jogosulatlan fegyvertartásért kiszabható maximális büntetést 12 évről 15 évre emeljük” – fogalmazott néhány napja a a szerb elnök.

Aleksandar Vucic azt mondta: terveik szerint körülbelül 30-40 ezer fegyver maradna az országban, abból a több százezerből, ami most van. Az M1 stábjának a legtöbben azt mondták: helyesnek tartják az intézkedéseket. „Szerintem nagyon sok a fegyver és sokan elrejtve tartják. Ez nagyon szomorú”– fogalmazott egy a nő „Ki tudja mennyi fegyver van a padlásokon és a hétvégi házakban. Ezt láttuk most a mladenováci esetnél is. Remélem, hogy hatásosak lesznek az intézkedések” – mondta egy másik nő. A szerb kormány további szigorításokról is döntött.

A jövőben folyamatosan ellenőrzik majd azokat is, akik engedéllyel tartanak lőfegyvert. A tervek szerint két évre moratóriumot vezetnek be a fegyvertartási engedélyek kiadásában is, a jelenlegi engedélyeket pedig felülvizsgálják. A büntethetőség alsó korhatárát 14-ről 12 évre csökkentik, hétfő reggeltől pedig több rendőr lesz az iskolákban. A hétvégén közben több fenyegetés és rémhírterjesztés is volt. Az iskolai lövöldözésről egy hamis videó jelent meg a közösségi oldalakon, a rendőrség ezért a köznyugalom megzavarása gyanújával indított nyomozást. De elfogtak egy férfit is, aki azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit megöl a vajdasági Rumában. Egy fiatalkorú lányt pedig azért hallgattak ki, mert a közösségi oldalán az iskolai lövöldözés áldozatain gúnyolódott.

MTI