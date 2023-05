Északkeleten előfordulhat kisebb zápor, majd gomolyosodik a felhőzet

2023. május 9. 17:24

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: kedden gomolyfelhő-képződés várható, legfeljebb a délkeleti tájakon alakulhat ki egy-egy zápor. Éjszakára nagyrészt leépülnek a gomolyok, kiderül az ég, de az északkeleti, keleti tájakon felhős idő valószínű, itt egy-egy zápor kialakulása sem kizárt.

Szerdán a délelőtti órákban északkeleten még előfordulhat kisebb zápor, majd itt is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, másutt pedig képződnek a gomolyok, miközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. A keleti, szerdán a délkeleti szél továbbra is nagy területen élénk lesz, szerdán a Szeged-Győr tengely mentén meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes északi fagyzugokban gyenge fagy is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható.

MTI