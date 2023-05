Kiraboltatta magát egy ismert ékszerész

2023. május 9. 17:55

Vádat emeltek egy ismert Sydney-i ékszerész ellen, aki állítólag saját magát raboltatta ki, hogy több mint 2,8 millió dollárt (640 millió forint) csaljon ki a biztosítótársaságtól - közölte az új-dél-walesi rendőrség kedden a The Guardian brit napilap beszámolója szerint.

Az ékszerbolt és tulajdonosa – daily telegraph

Michel Elias Germanit hétfőn tartóztatták le.



Vállalkozása, a Germani Jewellery olyan hírességeknek tervezett darabokat, mint Diana, a néhai walesi hercegnő, valamint Elizabeth Taylor hajdani hollywoodi filmcsillag és a szaúdi királyi család.



A hatóságok szerint a 65 éves ékszerész először azt mondta a rendőröknek, hogy két - magát vásárlónak kiadó - férfi megpróbálta kirabolni a Sydney-ben található ékszerüzletét januárban.



Az egyik férfi állítólag késsel megfenyegette Germani alkalmazottját, a másik pedig hozzáférést követelt az ékszerész széfjéhez. A páros ezután kábelkötegelővel megkötözte az üzlettulajdonos és az alkalmazott kezét és lábát, majd nagy és értékes zsákmányukkal elmenekültek a boltból.



A múlt hónapban két embert tartóztattak le az állítólag rablás miatt, a 37 éves Shanel Tofaeonót és az 57 éves Mounir Helou-t.



Joe Doueihi rendőrfelügyelő kedden riportereknek elmondta: arra a következtetésre jutottak, hogy valami "nem stimmel" az úgynevezett rablással kapcsolatban, ezért Germanit is elfogták.



Az ékszerészt kedden már bíróság elé is állították, és azzal vádolták meg, hogy részt vett a rablás megtervezésében és koordinálásában, és megpróbálta becsapni a biztosítótársaságot. Germani munkatársa nem tudott az átverésről, és meg is sérült a támadásban - tette hozzá a rendőrség.

MTI