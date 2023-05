Délutántól délnyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet

A demográfiai kihívások kezeléséhez Magyarország a jövő évben esedékes uniós tanácsi elnökség idején javasolni fogja, hogy az európai szerződések is foglalkozzanak a családpolitikával, és ehhez rendeljenek uniós forrásokat is. Ne csak a migrációt támogassa az Európai Unió, hanem a családpolitikát is! - tette hozzá Varga Judit igazságügyi miniszer.