Hidvéghi Balázs: megvédjük a magyar gazdákat!

2023. május 10. 20:15

Megvédjük a magyar gazdákat! - közölte Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő szerdán a közösségi oldalán.

Azt írta: Brüsszel átgondolatlan döntése okozta az ukrán gabonadömpinget. Az eredmény az, hogy a spekulánsok nyernek, a gazdák pedig veszítenek.



Úgy fogalmazott, ezt nem fogják hagyni, fenntartják az importtilalmat és megvédik a magyar gazdákat.



A bejegyzésben az Európai Parlament plenáris üléséről megosztott videóban Hidvéghi Balázs arról beszélt: egész Közép-Európa erőn felül teljesítve óriási segítséget nyújt az ukrán államnak és az ukrán népnek.



Hozzátette: Magyarország már több mint másfél millió ukrán menekültet fogadott be és segített meg, emellett az ország folyamatosan küldi a humanitárius segélyeket is, nemcsak a magyarlakta, hanem a háború által jobban sújtott távolabbi vidékekre is.



"Az viszont nem fogadható el, hogy segítségnyújtás gyanánt az Európai Bizottság olyan rosszul előkészített, átgondolatlan intézkedéseket erőltet a tagállamokra, amelyekkel a haszonleső spekulánsok folyamatosan visszaélnek, és amelyek súlyos károkat okoznak a közép-európai gazdáknak" - jelentette ki.



Hidvéghi Balázs felszólította az Európai Bizottságot, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítson az első számú feladatára, ez pedig az európai emberek, köztük az európai gazdák érdekeinek védelme. Nem helyezhetjük előrébb más országok érdekeit, még akkor sem, ha háború sújtja őket - mondta.



A kormánypárti politikus közölte: Magyarország továbbra is kész segíteni, de nem hagyják, hogy a felelőtlen döntések miatt a saját gazdáink tönkremenjenek.

MTI