Csúcson a migránsok száma az Egyesült Államokban

2023. május 10. 23:02

Az Egyesült Államok határai nem lesznek nyitva azután sem, hogy csütörtökön éjfélkor hatályát veszíti a kitoloncolásról szóló korábbi jogszabály - ígérte rendkívüli sajtótájékoztatón a belbiztonsági miniszter szerdán.

Alejandro Mayorkas úgy fogalmazott, hogy a kormány erőfeszítései hatékonyak lesznek a migránsok áradatának mérséklésében, de ehhez idő kell. Hozzátette, hogy a szövetségi törvényhozást terheli a felelősség a bevándorlási rendszer hiányosságaiért. Felszólította a törvényhozást, hogy fogadja el a kormány javaslatát a bevándorlás kezeléséről, és szavazzon meg nagyobb anyagi forrásokat a helyzet kezelésére.



Az úgynevezett 42-es rendelkezés (Title 42) bírósági rendeletre veszíti érvényét, amely csütörtökön éjfél után nem teszi lehetővé az illegális migránsok kiutasítását járványügyi indokokkal, amelyet az elmúlt két évben a migránsok több mint harmadára alkalmaztak. A jogszabályt 2020 márciusában Donald Trump elnöksége idején, a koronavírus-járvány kezdetén hozták.



Alejandro Mayorkas úgy fogalmazott, hogy "a 42-es rendelkezés megszűnése nem a határ megnyitásának jele, sőt inkább még keményebb következményekkel jár azok számára, akik illegálisan lépik át a határt". A miniszter arra utalt, hogy ezt követően a 8-as rendelkezés (Title 8) lesz alkalmazandó a törvénytelenül érkezőkkel szemben.



A következmények között említette, hogy az, aki előzetes regisztráció nélkül jelenik meg az Egyesült Államok határán, öt évre elveszíti jogosultságát arra, hogy menedékkérelmet nyújtson be az Egyesült Államokban.



Ugyanakkor hozzátette, hogy a Biden-adminisztráció minden elődjénél több legális migrációs csatornát nyitott meg.



Az igazságügyi minisztérium szerdán kiadott egy dokumentumot a csütörtökön érvénybe lépő változásokról, amelyek többek között az Egyesült Államok határára érkezőkre vonatkozó menedékszabályok szigorításáról szólnak. A szigorítás a dokumentum szerint azokra vonatkozik majd, akik anélkül lépik át a határt, hogy előzőleg egy internetes alkalmazáson keresztül kérelmezték volna a menedékjogot, vagy már országban védelmet kértek volna.



A szövetségi határvédelem (Customs and Border Protection) adatai szerint hétfőn és kedden is meghaladta a 10 ezret azok száma, akiket a hatóságok a mexikói határszakaszon feltartóztattak és regisztráltak, ami minden idők legmagasabb napi migrációs adata.



A helyszíni felvételek alapján tömegek várakoznak belépésre a zöldhatár mexikói oldalán, a legtöbben El Paso és Brownsville térségében, a Rio Grande völgyében.



A szerda reggeli hivatalos adatok szerint 28 ezren voltak a határőrség őrizetében a déli határszakaszon, és mintegy 155 ezer ember vár arra közvetlenül a határ mexikói oldalán, hogy lejárjon a 42-es rendelkezés hatálya, és útnak induljon az Egyesült Államokba.



Az amerikai védelmi minisztérium még a múlt héten hozzájárult ahhoz, hogy 90 napra 1500 katonát küldjön a határra kisegítő feladatok végzésére. Közülük szerdán 550-en érkeztek meg a közel 2000 kilométer hosszú amerikai-mexikói határszakaszra.



Greg Abbott, Texas kormányzója élesen bírálta a szövetségi kormány intézkedéseit, amelyeket elégtelennek nevezett, és a drasztikusan növekedő migrációs számok miatt a nemzeti gárda különleges egységét rendelte ki a határ közvetlen védelmére.



Joe Biden elnök kedden egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy a helyzet "egy ideig kaotikus lesz", ugyanakkor kiemelte, hogy kormánya a jövőben migrációs központokat állít fel latin-amerikai országokban, ahol a bevándorlók útnak indulás, illetve az amerikai határhoz való eljutás nélkül elindíthatják a hivatalos eljárást.



MTI