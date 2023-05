A déli óráktól egyre többfelé kell esőre, záporra számítani

2023. május 11. 07:28

Közeledik az a mediterrán ciklon, amely csütörtökön hozzávetőlegesen az ország délnyugati felén okoz majd többfelé esőt, záport. Ezzel szemben az északkeleti megyékben továbbra is gomolyfelhős, száraz idő valószínű.



Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: folytatódik a felhőzet felvonulása, így egyre nagyobb területen erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, ám az ország északkeleti felén napos, gomolyfelhős idő várható. Délnyugat felől tovább növekszik a csapadékhajlam, és a déli óráktól egyre többfelé kell esőre, záporra számítani, de északkeletet estig nem éri el a csapadékzóna. A keleti, délkeleti szelet nagy területen kísérik élénk, a Dunántúl középső részén erős széllökések. A Bakonyban viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok kötött alakul, de a tartósan felhős, csapadékos délnyugati tájakon hűvösebb, míg a naposabb északkeleten melegebb is lehet. Késő este 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

