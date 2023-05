Csapadékosra fordul az időjárás a hétvégén

2023. május 11. 15:28

Csapadékosra fordul az időjárás a hétvégén. A szél élénk, időnként erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke pedig általában 13 és 21 Celsius-fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de nagyobb eséllyel a déli, délnyugati részeken szakadozottá, gomolyossá válik a felhőzet, emiatt arrafelé hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A széteső, gyengülő csapadékzóna mögött dél felől több hullámban érkeznek, illetve alakulnak ki záporos, főként felhőszakadással kísért zivataros gócok. Az északkeleti tájakon várható legkésőbb és legkisebb eséllyel csapadék. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, a déli, délnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet.



Szombaton napközben délnyugat felől szakadozik, csökken, illetve gomolyosodik a felhőzet, és délutántól délnyugat felől újabb felhőzet érkezik. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti, délkeleti szél élénk lesz. Hajnalban 7 és 12, délután 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti tájakon kezdetben még vékony lehet a felhőtakaró, ott szűrt napsütés is valószínű. Délnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. Estefelé délnyugat felől csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. A délkeleti, keleti szél élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban többnyire 7 és 12, délután 13 és 22 fok között valószínű.

MTI