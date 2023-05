A 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály tiszteletére készült bélyeg

2023. május 11. 17:15

Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából készült alkalmi bélyeget mutattak be csütörtökön Budapesten, a Postamúzeumban.

posta.hu

A Csokonai Vitéz Mihály születése 250. évfordulójának alkalmából kibocsátott, 545 forint névértékű bélyeget 40 ezer példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta - tájékoztatta a Magyar Posta Zrt. az MTI-t csütörtökön.

Az alkalmi bélyeg megvásárolható az elsőnapi postákon, a Filapostán, illetve megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. A bélyegkép grafikai kompozíciójában Csokonai Vitéz Mihály portréja látható. A bélyegek mellett az alkalmi borítékon is megjelenik a líra hangszert ábrázoló grafika. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékon található bélyegző lenyomatának fő eleme a költő aláírása. A filatéliai műalkotást Bódi Katalin grafikusművész tervezte.

Csokonai Vitéz Mihály egyedülállót alkotott a maga korában. A különböző stílusirányzatok széles eszköztára és a lírai műfajok sokasága is jellemezte költészetét - olvasható a tájékoztatóban.

A Postamúzeumban csütörtökön megnyílt időszaki kiállítás egyenruhákon és formaruhákon keresztül mutatja be a posta és a postai alkalmazottak történetét

1838-tól a napjainkig. A kiállítás szeptemberig tart nyitva.

MTI